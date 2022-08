Il caro viaggi-vacanze di Banca d’Italia

Banca d’Italia all’inizio di agosto è scoppiato l’ultimo caso, quello del caro viaggi-vacanze. L’istituto governato da Ignazio Visco infatti si occupa anche di quello, sia pure non direttamente. A tutti i dipendenti offre convenzioni di welfare aziendale a cui possono accedere attraverso la piattaforma specializzata Eudaimon. Di fatto all’interno si trovano servizi e offerte per il tempo libero dei circa 6.600 dipendenti di via Nazionale. Dovrebbero essere scontati rispetto alle offerte per il privato consumatore, ma non sempre lo sono. Lo ha scoperto uno dei sindacati interni, il Sibc, sostenendo che per le vacanze estive o anche i week end settembrini era stato offerto a tutti un accesso farlocco a “booking com” con clausole trappola e costi perfino superiori a quelli medi praticati sul mercato.

Vacanze più care

Ovviamente nessuno è obbligato a servirsi lì, ma l’offerta high cost è stata considerata una sostanziale presa in giro. E questa volta i sindacati non hanno tutti i torti. «Grande era stata – scrive il Sibc al direttore generale di Bankitalia – la soddisfazione nel veder finalmente comparire, tra le opzioni di “viaggi e svago”, l’inconfondibile “Booking.com”, operatore che già nel 2019 assorbiva il 70% delle quote di mercato. Cliccando però sulle Faq e sulle “condizioni d’uso” ci siamo presto ricreduti: non si ha infatti a che fare direttamente con Booking – come tutto lascerebbe presupporre – ma con un suo distributore ufficiale che intermedia le richieste dei colleghi».

