L’audio di Berlusconi su Putin

“I ministri russi hanno detto che siamo già in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti all’Ucraina. Però sono molto, molto, molto preoccupato”. È la voce di Silvio Berlusconi quella che si sente nell’audio esclusivo pubblicato dall’agenzia di stampa LaPresse. Parole pronunciante nel corso di un incontro riservato con i parlamentari azzurri. Ma il Cavaliere, che dei suoi rapporti con la Russia ed in particolare con il presidente Vladimir Putin è andato sempre fiero, è andato anche oltre al tema della guerra.

https://www.lapresse.it/politica/2022/10/18/ucraina-berlusconi-ho-riallacciato-i-rapporti-con-putin/

“Ho riallacciato un po’ i rapporti con il presidente Putin, un po’ tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Sono stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici”, si sente dire dal leader di Forza Italia. Storia vecchia, minimizza il braccio destro Antonio Tajani, che assicura che l’episodio risale a molti anni fa. E precisamente al 2008.

Una giornata intensa quella di Berlusconi, che tra una riunione e l’altra, ha rilanciato anche la candidatura di Elisabetta Casellati alla Giustizia, sostenendo di aver trovato già l’accordo con la Meloni. Ma è l’audio in cui parla dell’amicizia con Putin a tenere banco. Al punto da aver costretto la maggioranza a fare quadrato, mentre dall’opposizione è arrivato un diluvio di critiche. “Il centrodestra è compatto al fianco del popolo ucraino, con la Nato e gli Usa. Poi ognuno è libero di fare le sue considerazioni personali”, ha detto il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi.

“Berlusconi ha questi rapporti personali a cui vuole sempre tenere fede. Ricordo la resistenza che fece quando si trattava di stare nell’alleanza contro Gheddafi ma sono convinto che al di là delle frasi, tra l’altro rivolte ai suoi ristretti collaboratori, alla fine non ci sia nessuna sbandata”, ha aggiunto il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il leader di Azione Carlo Calenda ha tracimato: “L’unica cosa che può fare in più Berlusconi per non far nascere questo governo è mettere una bomba a via della Scrofa…”. Mentre i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli ed Eleonora Evi si sono domandati: “Sconcertante Berlusconi su ministri e rapporti con Putin. Ma vuole portare la Russia nel governo della Repubblica italiana?”.