Guai con la giustizia per Raoul Bova, a processo per evasione

Raoul Bova nei guai con la giustizia

Guai con la giustizia per Raoul Bova. L’attore, 51 anni, sta affrontando infatti un processo per evasione fiscale. I fatti risalgono al 2011-2012 e il reato contestato è quello di “dichiarazione fraudolenta mediante artifici”. Ma c’è altro. Bova che è in attesa anche del processo di appello in cui cercherà di ribaltare la condanna un anno e sei mesi di reclusione per aver evaso 600 mila euro, è pure accusato di violenza privata, minacce e lesioni per aver aggredito un automobilista.

L’evasione fiscale

Il processo attuale verte su fatti simili rispetto a quelli per cui era stato già condannato nel 2017, ma è a rischio prescrizione. Nel 2012 secondo l’accusa, avrebbe rappresentato il versamento di canoni per un milione di euro alla Sanmarco srl, società di cui Bova è socio all’80%. Si tratta proprio dell’azienda a cui l’attore ha trasferito i diritti economici derivanti dallo sfruttamento della sua immagine. Per i pm questa mossa non sarebbe stato altro che un trucco per impedire al fisco di conoscere la sua situazione finanziaria. La prova? Starebbe nel fatto che dalla Sanmarco Bova non avrebbe mai ricevuto nessun compenso. Sempre stando al capo d’imputazione, l’attore infatti avrebbe dovuto incassare un corrispettivo minimo dallo sfruttamento diritti d’immagine, come previsto nel contratto. Denaro mai stato versato. Così “nella dichiarazione dei redditi del 2011 – si legge nelle carte – sono stati indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi ed elementi passivi fittizi”. L’evasione Irpef contestata è di 417 mila euro.

L’altro processo

Questo non è però l’unico guaio giudiziario per Bova che mercoledì comincia un’altra avventura. È infatti accusato in un processo di violenza privata, minacce e lesioni per l’aggressione a un automobilista. Secondo l’attore questo – imputato anche lui per violenza privata – sarebbe stato colpevole di aver quasi investito durante una manovra la compagna Rocío Muñoz Morales. Nell’udienza è previsto che vengano ascoltati Bova e anche lei, quest’ultima come testimone dell’episodio avvenuto il 27 aprile 2019.