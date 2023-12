Braccio di ferro sul Brennero, pronto il dossier sui divieti

Procede il lavoro del Governo per formalizzare il dossier giuridico sui divieti unilaterali al Brennero che verrà inviato alla Commissione UE e, successivamente, alla Corte di Giustizia Europea.

Materialmente, in questi giorni, è in corso l’approfondimento dei legali per poi passare, come da decisione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alle carte bollate visto quella che il titolare del Mit ha più volte indicato come mancanza di disponibilità e buonsenso dell’Austria. L’obiettivo è concludere l’iter nelle prime settimane del 2024. (Teleborsa)