Calcio, indagini sulla vendita del Milan: indagati Furlani e Gazidis

Il fondo statunitense Elliott avrebbe ancora “il controllo sostanziale” del Milan, mentre alla Figc sarebbe stata “rappresentata l’effettiva cessione della proprietà in favore del Fondo RedBird” di Gerry Cardinale, nel 2022. Una vendita su cui sarebbero stati riscontrati diversi “profili di anomalia”, con “dubbi sulla effettiva titolarità delle azioni”. Questa l’ipotesi d’accusa che – dall’iniziale esposto presentato nel 2022 da Blue Skye, l’ex socio di minoranza in lite giudiziaria da tempo con Elliott – ha portato ieri alle perquisizioni della Gdf, anche in alcuni uffici di Casa Milan, a carico dell’ad Giorgio Furlani e del suo predecessore Ivan Gazidis. Entrambi indagati per ostacolo alle funzioni di vigilanza della Figc, assieme a Daniela Italia e Jean Marc Mclean, amministratori della lussemburghese Project Redblack, che controlla la Rossoneri Sport Investment. Società attraverso le quali Elliott ha venduto il Milan a RedBird per oltre un miliardo di euro.

Secondo l‘ipotesi accusatoria formulata, tra il 2022 (anno del passaggio di proprietà del club rossonero) e il 2023, “Furlani e Gazidis, in qualità di amministratori delegati pro tempore del Milan, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero e comunque occultavano con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa all’assetto proprietario della società, ovvero omettevano le comunicazioni dovute alla predetta autorità, consapevolmente ostacolandone le funzioni”. Gli inquirenti milanesi ipotizzano che “la maggior parte del capitale utilizzato per la compravendita del Milan sia proveniente da un veicolo societario non riferibile a RedBird”. Dalle indagini è emerso “che, nonostante il passaggio di proprietà” dal Fondo Elliot al fondo RedBird, “i componenti del board del Milan in quota al Fondo Elliot sono rimasti immutati nelle rispettive cariche sociali”.

L’ipotesi al vaglio degli investigatori è dunque “che il Fondo Elliott conservi attualmente il controllo sostanziale della società Milan”, anche se all’Autorità di vigilanza della Figc è “stata rappresentata l’effettiva cessione della proprietà in favore del Fondo RedBird”. Quanto basta a determinare “una situazione di conflitto di interesse, dal momento che il Fondo Elliott risulta avere un’influenza dominante su un’ulteriore società di calcio francese – denominata Lille – iscritta alle medesime competizioni europee del Milan”.

“Prendiamo atto di notizie di questa sera che riportano su indagini che riguardano l’attuale e l’ex amministratore delegato del Milan in relazione all’accusa secondo cui il club ‘appartiene ancora a Elliott, e che questo è stato nascosto alla Federcalcio’. Questa accusa è falsa. Il Milan è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022. A partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Milan” ha dichiarato il portavoce di Elliott riguardo il passaggio di proprietà del club rossonero.

Ambienti al corrente della situazione sottolineano che Elliott, come è prassi comune nelle operazioni di private equity, ha fornito a RedBird un vendor loan i cui termini concedono a Elliott di nominare fino a due amministratori nel Consiglio di amministrazione di AC Milan. Ad oggi, Elliott ha nominato un solo amministratore. Oltre al vendor loan, Elliott non ha fornito alcun capitale a RedBird e i fondi di Elliott non sono investiti nei fondi di RedBird. Gli inquirenti – spiegano gli stessi ambienti – sembrano preoccupati dal fatto che alcune società di Elliott e di RedBird condividono lo stesso indirizzo nel Delaware. L’indirizzo 1209 North Orange Street, Delaware, è la sede del Corporation Trust Center, un centro che fornisce servizi alle imprese. Questo centro funge da indirizzo registrato di molte migliaia di società.

“In merito alla perquisizione avvenuta in data odierna nella propria sede, la società AC Milan risulta terza ed estranea al procedimento in corso che attiene all’acquisizione della stessa, perfezionata nell’agosto 2022. L’indagine, che coinvolge anche i legali rappresentanti con potere di firma, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente Ad del Club, ipotizza non corrette comunicazioni alla competente autorità di vigilanza. La società sta prestando piena collaborazione all’autorità inquirente” ha fatto sapere il club rossonero in una nota dopo la perquisizione della Guardia di Finanza nella sede della società calcistica. (Teleborsa)