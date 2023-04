Casafacile fa scoprire il FuoriSalone con Design Circus

Casafacile viaggia per il FuoriSalone con Design Circus

Parte oggi “Design Circus. Il tram dei sogni possibili”, l’evento di CasaFacile che, per sette giorni accoglierà a bordo di un tram personalizzato le lettrici e i lettori portandoli gratuitamente alla scoperta dei luoghi più interessanti del Fuorisalone con due tour quotidiani. CasaFacile è il magazine edito da Periodici srl e diretto da Francesca Magni. Il brand, riconosciuto come punto di riferimento per tutti gli appassionati di arredo e lifestyle, è in grado di coinvolgere attivamente una grande community su tutte le piattaforme sulle quali si esprime: carta, sito e social.

Un salotto viaggiante

Con il progetto d’interni a cura di studio Studio Pisk e le grafiche di GTower prende forma un vero e proprio salotto viaggiante dove chiunque desideri potrà salire per partecipare alle varie iniziative: Chat&Coffee con direttore e redazione, DreamTalk con esperti del settore per parlare di sogni possibili, vale a dire “quello che puoi permetterti.. più un zic!”, come racconta il direttore Francesca Magni nell’editoriale del numero speciale in edicola dal 4 aprile.

Il concept dell’iniziativa nasce da un’idea della redazione di convivialità e ritrovo con la community dei lettori, con le digital creator, gli architetti e le stylist del team di CasaFacile e con le aziende partner nel momento dell’anno in cui il design è protagonista. Il tram completamente personalizzato – internamente ed esternamente – è una vera e propria installazione mobile tutta da scoprire, fotografare, condividere, postare e taggare con l’ironico #attaccatialtramCF.

L’evento sui social

La location mobile firmata CasaFacile sarà anche il meeting point delle CF reporter, scelte della redazione nel team di digital creator che collaborano stabilmente con il brand: partendo dal tram creeranno un live social storytelling su Instagram direttamente dai luoghi più imperdibili del Fuorisalone e della Fiera, sia sui loro profili social che sulla pagina ufficiale di CasaFacile.

L’evento potrà essere seguito anche da coloro che non saranno a Milano tramite il reportage sul sito e sui social di CasaFacile @casafacile, nonché grazie alla media partnership con RTL 102.5 che, con collegamenti in diretta e attività social, seguirà le varie iniziative che si svolgeranno a bordo del tram.

Il ritorno al FuoriSalone

Con Design Circus CasaFacile torna al FuoriSalone con un evento di grande valore e si conferma come player di riferimento per il settore dell’arredamento. “Siamo molto soddisfatti della risposta che il progetto ha avuto sul mercato e di avere a bordo partner di così grande prestigio.” dichiara Tommaso Gentile, Direttore Generale di MediaSEI la concessionaria di pubblicità del Gruppo editoriale Società Editrice Italiana SpA. “Questo è solo il primo di tanti appuntamenti previsti nel calendario di quest’anno. Il prestigioso portfolio di brand che gestiamo e la proposta di progetti editoriali innovativi e multipiattaforma sono i nostri asset di sviluppo per il 2023”.