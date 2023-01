Chi sono i potenti che saranno presenti al funerale di Papa Benedetto XVI

Chi va al funerale di Papa Benedetto XVI

Saranno solo due le delegazioni ufficiali che parteciperanno al funerale del Papa emerito Benedetto XVI, in programma domani, 5 gennaio 2023, davanti alla Basilica vaticana, e che saranno celebrati dal cardinale Giovanni Battista Re e presieduti da Papa Francesco. Le due delegazioni saranno quella italiana, guidata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quella tedesca, che sarà presieduta da Frank Walter Steinmeier. Entrambi saranno in San Pietro con i rispettivi seguiti. Tutte le altre personalità politiche che parteciperanno alla cerimonia, lo faranno a titolo personale, dunque, non c’è un elenco ufficiale diffuso dalla Santa Sede.

Chi ha confermato la presenza

Hanno però annunciato la loro presenza: il presidente polacco Andrzej Duda e il premier Mateusz Morawiecki, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, presidente della Repubblica del Portogallo, la presidente ungherese Katalin Novak e quella slovena Natasa Pirc Musar. A Piazza San Pietro anche la nobiltà europea con la madre del Re di Spagna, la regina Sofia, il re e la regina del Belgio, Filippo e Mathilde.

Tra i rappresentati ecumenici troviamo: il metropolita Antony di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, sua grazia Andrea, vescovo di Bec del Patriarcato Serbo, sua eminenza il metropolita Emmanuel di Calcedonia, sua eminenza il metropolita Policarpo d’Italia, il metropolita Gennadios di Botswana del Patriarcato Greco Ortodosso di Alessandria, il vescovo della Diocesi ortodossa romena d’Italia, sua eminenza il metropolita Basilios di Konstantia. Infine, ci saranno i rappresentanti della Comunione Anglicana, del Consiglio Metodista Mondiale, della Parrocchia Luterana di Roma, del Consiglio Ecumenico delle Chiese e del World Evangelical Alliance.