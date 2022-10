L’incontro tra Meloni e Macron

Un incontro lungo e franco, nel quale si è parlato delle sfide principali che l’Europa è chiamata ad affrontare. Questa la sintesi del faccia a faccia tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. I temi su cui i due leader si sono concentrati sono energia, crisi internazionale, sovranità alimentare e contrasto all’immigrazione irregolare.

Entrambi hanno convenuto sulla volontà collaborare sulle grandi sfide comuni a livello europeo. “Come europei, come Paesi vicini, come popoli amici, con l’Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato. Riuscire insieme, con dialogo e ambizione, lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma, Giorgia Meloni, va in questa direzione”, ha detto Macron.

Durante la giornata anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Francesco hanno incontrato il leader francese.