Il sogno italiano della corsa allo spazio, dal disegno di legge del governo alle grandi aziende coinvolte

Il disegno di legge sulle politiche spaziali e il sostegno all’industria del settore arriverà in Consiglio dei Ministri a marzo. A dettare la tabella di marcia è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’informativa sui collegati alla legge di bilancio, durante il Cdm di mercoledì 31 gennaio. Il provvedimento – ormai in fase di istruttoria avanzata – prende le mosse dallo studio della rapida evoluzione globale del comparto, caratterizzato dal crescente ruolo di operatori privati impegnati in attività commerciali.

L’obiettivo, ha sottolineato Urso è “creare un insieme di norme sistematico ed esaustivo”, nella cornice degli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall’Italia, che regolamenti “le attività spaziali condotte da operatori privati, di qualsiasi nazionalità, a partire dal territorio italiano” oppure “condotte da operatori privati di nazionalità italiana a partire da territori non nazionali”.

“Il lavoro è a un buon punto e tiene conto anche delle indicazioni che sono pervenute in uno specifico Tavolo di lavoro che ha coinvolto, tra gli altri, l’Agenzia Spaziale italiana e esperti del settore, per cui, nel breve periodo, saranno direttamente coinvolte i Ministeri competenti per ogni utile confronto”, ha spiegato il ministro Urso. “Una delle questioni fondamentali che verrà affrontata”, ha aggiunto, “è quella relativa alla regolamentazione del sistema di autorizzazione delle attività spaziali condotte dagli operatori privati, prevedendo requisiti di capacità tecnica e professionale ed una valutazione preventiva del rischio connesso all’attività autorizzata, e che si affiancherà ad un sistema di vigilanza continua delle attività spaziali ‘nazionali'”.

“Un secondo tema su cui ricadrà la regolamentazione“, ha proseguito, “è quello della responsabilità per danni causati nell’ambito di un’attività spaziale autorizzata, anche in considerazione dei potenziali rischi ad essa connessi, con particolare attenzione alla responsabilità dell’operatore autorizzato allo svolgimento di una attività spaziale e agli eventuali sistemi di garanzia assicurativa a copertura dell’importo risarcibile”. “Ulteriori aspetti attualmente in fase di approfondimento”, ha concluso Urso, “riguardano le misure da mettere in atto per consentire uno sviluppo del comparto industriale, delle attività di ricerca scientifica e dell‘innovazione tecnologica“.

Ma quali sono le aziende del settore aerospaziale in Italia? La distinzione tra i vari segmenti non è sempre chiara, poiché molte imprese operano in diversi settori, inclusa la produzione di tecnologie per la difesa, l’avionica e velivoli civili. Tra le aziende attive nello spazio, Thales Alenia Space emerge come la più significativa. Questa joint venture tra Alenia Spazio (di proprietà di Finmeccanica, ora Leonardo) e la società francese Thales è il principale produttore di satelliti in Europa.

Thales Alenia Space Italia ha quattro siti nel paese: a Torino (il più importante), L’Aquila, Milano e Roma, impiegando direttamente 2.300 lavoratori altamente specializzati. Le sue attività spaziano dall’osservazione della Terra, incluso il settore della difesa, alla realizzazione di sistemi per le comunicazioni e la navigazione spaziale. L’azienda è uno dei principali fornitori dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e ha contribuito alla realizzazione di importanti progetti come i satelliti Sentinel per il programma Copernicus e veicoli spaziali per la missione BepiColombo, destinata all’esplorazione di Mercurio.

La seconda azienda nell’industria aerospaziale in Italia è Avio, parte del gruppo Leonardo (ex Finmeccanica). Avio, leader nella propulsione spaziale, ha sede a Colleferro. Si occupa principalmente della realizzazione di sistemi come i motori a propellente solido per il lanciatore Vega e il razzo europeo Ariane 6. Telespazio, partecipata da Leonardo per due terzi e Thales per il resto, è un’altra importante presenza nel settore aerospaziale italiano. L’azienda fornisce una vasta gamma di servizi altamente tecnologici, inclusa la connettività integrata terra-spazio e soluzioni applicative per l’elaborazione dei dati satellitari.

Il settore aerospaziale in Italia rappresenta una filiera completa, con grandi leader mondiali e fornitori di medie e piccole dimensioni. Un aspetto interessante è che questo settore è ben sviluppato nel Centro-Sud, con il Lazio, in particolare intorno a Roma, e la Campania che emerge come poli di eccellenza. Nella regione del Centro-Sud, in particolare a Benevento, si trova una sede di Ohb Italia, filiale italiana di un’azienda tedesca. Con 240 dipendenti altamente qualificati, Ohb Italia si occupa di progetti centrali come la costruzione dei satelliti europei Iride per l’osservazione della Terra e il telescopio Flyeye dell’ESA per la sorveglianza spaziale.