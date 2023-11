La revoca del dirigente era illegittima, mazzata sull'Agenzia delle Dogane

Il tribunale di Roma dà ragione all’ex dirigente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Alessandro Canali. Il suo licenziamento è illegittimo. Di conseguenza Adm deve mettere mano al portafoglio sborsando circa 154 mila euro a titolo di stipendio più altri 160 mila euro a titolo risarcitorio. In più per Adm c’è anche la condanna al pagamento di circa 16 mila euro di spese legali. In totale, 330 mila euro. Con ipotesi di danno erariale al seguito per l’ex direttore delle Dogane, Marcello Minenna.

Naturalmente si tratta ancora del primo grado e c’è da scommettere che l’Agenzia, oggi guidata da Roberto Alesse, provvederà a fare appello. Intanto, il primo round di questa storia va a vantaggio di Canali che, secondo il tribunale, ha ricoperto di fatto “il ruolo di vicedirettore” di Adm come si legge nella sentenza datata 22 novembre 2023. E non di direttore della segreteria del vicedirettore, come nella definizione dell’incarico conferito da Minenna.

Una storia molto colorita

Tutto risale al novembre del 2021 quando l’ex numero uno dei Monopoli vara una riorganizzazione degli uffici. Nell’ambito di questa operazione viene soppresso il ruolo di Canali che viene mandato via, in anticipo rispetto alla fine dell’incarico. Secondo Adm, è tutto regolare visto che la riorganizzazione era prevista da tempo. Ma Canali presenta un esposto alla Procura della Repubblica e fa causa all’Agenzia. Nell’esposto, come poi si ritrova anche nella sentenza appena scritta dal giudice Antonio Tizzano, l’ex dirigente denuncia di essere stato illegittimamente rimosso dal suo incarico. Il motivo? La richiesta di chiarimenti sugli orari d’ufficio della responsabile delle relazioni istituzionali, Patrizia Bosco, che, secondo Canali, intratteneva una relazione sentimentale con Minenna.

Nell’esposto, le accuse di Canali erano molto puntuali e riferivano di tutta una serie di eventi e manifestazioni in cui Minenna e Bosco avevano partecipato a spese dell’Agenzia. Con la Bosco nel ruolo di responsabile delle relazioni istituzionali, incarico affidato proprio da Minenna. Secondo Canali, come riferì in una mail inviata a Minenna, però ” Patrizia, distaccata da un altro ente e formalmente incardinata da Canali, non ha mai timbrato e tuttora risulta non in possesso di cartellino”.

Di qui lo scontro

Per l’ex dirigente delle Dogane, sarebbero state proprio le richieste di chiarimento a far scattare il suo licenziamento. Non certo la riorganizzazione. “Sulla revoca dell’incarico di cui si tratta, si osserva quanto segue. Secondo la tesi di Canali, l’anticipata revoca dell’incarico sarebbe motivata dalla ritorsione ovvero dalla reazione alle anomalie riscontrate e segnalate in ordine alla posizione amministrativa del funzionario distaccato dott.ssa Bosco Patrizia, legata al Direttore Generale da una relazione di tipo affettivo” si legge nella sentenza.

Tuttavia, per il giudice “in base all’espletata istruttoria orale, non risulta però che la questione abbia avuto di per sé rilevanza tale da determinare la revoca” prosegue il documento. ” Non è dimostrato che la revoca dell’incarico sia causalmente legata alla problematica ed agli inviti del ricorrente a porvi rimedio, evidentemente sgraditi al Direttore Generale”.

La riorganizzazione fantasma

Tuttavia “emerge però dalle deposizioni, per altro verso, come la riorganizzazione degli uffici che prevedesse la soppressione dell’ufficio del vicedirettore fosse circostanza sconosciuta“ precisa il giudice che poi spiega che Canali non poteva essere licenziato per la diffusione di documenti interni all’Autorità nell’esposto alla Procura della repubblica, visto che era già stato estromesso dall’incarico.

Inoltre “assume però valore assorbente l’assenza di prova della univoca riconducibilità al Canali della diffusione illecita di dati, notizie e documenti rientranti, peraltro, come si legge nel provvedimento sanzionatorio, nell’ esclusivo patrimonio informativo dell’Ufficio di Segreteria del Vicedirettore, dunque nella sfera di conoscenza o conoscibilità dell’intero Ufficio, e la genericità dell’incolpazione di aver sottratto documenti riservati interni dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza” prosegue la sentenza.

Per questo motivo, secondo il magistrato, ” va, pertanto, dichiarata, come richiesto, la illegittimità della sanzione irrogata” e ” l’Amministrazione va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di un’indennità risarcitoria” come conclude la sentenza.