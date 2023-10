Tra Università e imprese vince chi fa rete: un evento del Cuoa fa il punto sul network degli atenei italiani

“Uno di compiti del CUOA è affiancare le aziende nello sviluppo di competenze aggiornate, sia con progetti personalizzati che nascono dalle specifiche esigenze delle organizzazioni, che con programmi formativi in linea con le esigenze del mercato del lavoro. In questo modo faremo fronte con maggiore efficacia al mismatch tra domanda e offerta di lavoro che continua a penalizzare fortemente il settore industriale italiano”. Così Alberto De Toni, direttore scientifico della Business School di Altavilla Vicentina e oggi anche sindaco di Udine, al quarto Summit Accademico, organizzato e ospitato da CUOA.

L’evento a cui hanno partecipato rappresentanti del mondo della ricerca, dell’università, delle imprese e delle istituzioni, è stato l’occasione per fare il punto e aggiornare il progetto University Network Business School, una rete universitaria collaborativa che conta oggi tra i suoi aderenti 17 tra le principali università italiane. L’obiettivo è far dialogare imprese e atenei, mettendo in corrispondenza in modo efficace competenze e richieste di profili professionali, indispensabili allo sviluppo delle PMI e sempre più difficili da trovare.

“Il fatto che così tanti esponenti del mondo universitario si sono riuniti al CUOA oggi per parlare di come rendere più forte il dialogo e la connessione tra Università e imprese dà grande speranza – commenta il presidente del CUOA Federico Visentin -. Come CUOA ci impegniamo a continuare queste tradizioni, per rinforzare il confronto e la collaborazione reciproca. Attraverso il nostro network contiamo di tradurre quella che talvolta era solamente una volontà politica, in azioni e condizioni reali. È tutta l’Italia che ha questa necessità”.

Il Governo ha dato un segnale di attenzione e collaborazione all’iniziativa, tramite un videomessaggio del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini che ha evidenziato come “la partnership tra pubblico e privato è centrale nell’esecuzione delle misure del PNRR di competenza del Mur e gli atenei sono attori primari del progresso e delle nuove istanze sociali, luogo di ricerca e di formazione, facilitatori di innovazione”.

Il Ministro ha anche ricordato che “l’Unione europea ha proclamato il 2023 come l’anno europeo delle competenze, e anche questo ci mostra la prospettiva delle azioni che è necessario intraprendere. Occasioni come quella di oggi, e progettualità come quella di CUOA Business School, che accolgono allo stesso tavolo mondo dell’università e mondo dell’impresa, rafforzano le nostre capacità di partecipare a questa corsa internazionale”.

Il network rappresenta già oggi un modello di rete altamente competitivo e distintivo. Tra i primi risultati di queste collaborazioni sono le partnership e i progetti avviati con alcune Università italiane, in particolare con il Politecnico di Torino: questa collaborazione, iniziata nel 2020, è sfociata nell’avvio dell’Executive Master in Business & Technology, un Tech-MBA che si rivolge in particolare a General Manager, manager funzionali e imprenditori.