Fabio Testi racconta di Beppe Grillo

Un auto arriva “in mezzo a una nuvola di fumo” in mezzo al deserto del Nord Africa. Accosta, “scende un collaboratore di Beppe Grillo. In mano ha una valigia: la apre e dentro vediamo due grandi giare piene di pesto genovese. Ci siamo fatti uno spaghetto straordinario nel deserto grazie a Beppe”. Così Fabio Testi, il bello del cinema italiano, racconta a Roberta Scorranese del Corriere della Sera, il suo straordinario spaghetto con Beppe Grillo nel 1985 sul set delle riprese di “Scemo di guerra” di Dino Risi.

E aggiunge: “Secondo lei non si vedeva già allora che uno così avrebbe fatto strada?”. Testi, che oggi ha 81 anni che non si vedono proprio e si è ritirato nella sua tenuta nella campagna veneta, sostiene che già allora si capiva la vocazione politica dell’attore comico che decenni più tardi avrebbe fondato il Movimento 5 stelle. Da cosa lo aveva intuito? “Dall’ambizione smisurata: Beppe è uno che per una battuta farebbe di tutto. Poi per i contatti che coltivava già allora: filosofi, informatici, ingegneri, sociologi. Lui è intelligente soprattutto perché sa fare le domande giuste, le ha sempre fatte. Chiede, si informa, vuole sapere…”.