Ferrari sotto attacco hacker

Un attacco hacker alla Ferrari per trafugare documenti riservati e metterli sul web. La cybergang RansomEXX ha rivendicato il colpo e la diffusione online 7 GB di dati rubati alla Casa di Maranello. A diffondere la notizia è stato il sito Red Hot Cyber che ha denunciato il furto di documenti interni, datasheet, manuali di riparazione e altro ancora.

Che cos’è il rasomware

Peccato che Ferrari, a conoscenza delle indiscrezioni dei media, abbia smentito tutto. “Non c’è alcuna evidenza di una violazione dei sistemi o di ransomware – si legge in una nota. Inoltre “non c’è stata alcuna interruzione del proprio business e dell’operatività. Siamo consapevoli del fatto che alcuni media hanno segnalato la possibile perdita di informazioni da parte di Ferrari e la presenza di alcuni documenti online”. L’azienda, precisa poi la nota, “sta lavorando per identificare la fonte dell’evento e metterà in atto tutte le azioni necessarie”.

Il precedente

Non è la prima volta che i documenti della Ferrari vengono trafugati dagli hacker. In precedenza la cybergang Everest, aveva puntato la Speroni spa, azienda che fornisce componentistica per le auto sportive. Gli hacker, in quella occasione, erano riusciti a pubblicare e mettere in vendita dati e progetti di Ferrari, Lamborghini e Maserati.