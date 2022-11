Il video di Matilde Siracusano

Capello fluente, abito blu. È una poco più che trentenne Matilde Siracusano quella che parla al microfono nell’ex ristorante Parmaroma nel centro di Roma. “Che lavoro fai?”, le chiede Charlie Gnocchi, mattatore della serata. “Lavoro alla Camera, faccio l’assistente parlamentare”, risponde lei. È il 2017 e l’occasione è quella del premio goliardico Gran coglione, ideato dallo stesso Gnocchi. Solo l’anno dopo, nel 2018, la Siracusano sarebbe stata candidata alla Camera con Forza Italia ed eletta nel collegio uninominale Sicilia 2, diventando parlamentare.

È l’inizio di una carriera che sembra spianata. “Quanti vorrebbero essere in Camera con Matilde”, scherza Gnocchi alla risposta della Siracusano. A fare da sottofondo alla serata ci sono anche i Cugini di campagna che armonizzano uno dei loro successi. La Siracusano all’inizio mostra qualche imbarazzo a quel clima scanzonato, ma poi si scatena con gli ospiti e si mette a ballare come in discoteca. Lei che a vent’anni era stata una finalista a Miss Italia e sulle passerelle si era distinta per eleganza e portamento. E che prima di venire folgorata dalla politica si era pure laureata in Scienze politiche.

“Sarà un grande onore servire il Paese oltre che da parlamentare della Repubblica anche attraverso il prestigioso ruolo governativo di sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento – ha commentato la nomina la Siracusano -. Sono felice e avverto la responsabilità per l’importante incarico che andrò a ricoprire. Sono pronta a collaborare con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con tutto l’esecutivo, e in particolare con il ministro Luca Ciriani, per far ripartire l’Italia, per dare risposte ai cittadini e alle imprese, per far viaggiare speditamente riforme e leggi sui binari parlamentari di Camera e Senato”.

Per la cronaca il premio Gran coglione quella sera andò simpaticamente al giornalista Andrea Pamparana, attuale vicedirettore del Tg5.