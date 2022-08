I vaccino dei no vax

Doveva essere il vaccino che avrebbe “convinto i no vax”, perché realizzato con una tecnologia più tradizionale e non con quella innovativa (e poco sperimentata) basata sull’Rna messaggero. E invece il farmaco della statunitense Novavax, approvato in Europa alla fine dello scorso anno e in America soltanto il mese scorso, non solo è arrivato troppo tardi sul mercato per scalzare dalle loro posizioni quelli che l’avevano preceduto, ma non ha affatto spinto gli scettici a farsi avanti. Basti pensare che in Italia, dove finora sono state consegnate poco più di un milione di dosi, ne sono state utilizzate meno di 43 mila, una percentuale piccolissima delle 140 milioni circa di dosi somministrate da inizio pandemia.

Non stupisce pertanto che lunedì l’azienda abbia più che dimezzato le previsioni sul fatturato del 2022, dai 4-5 miliardi di dollari stimati a maggio a 2-2,3 miliardi. Nel secondo trimestre dell’anno la vendita dei vaccini ha fruttato a Novavax 55 milioni di dollari, in netto calo rispetto ai 586 milioni registrati nei tre mesi precedenti.

Eccesso di offerta

Così i ricavi complessivi del periodo non hanno superato i 186 milioni di dollari, mentre gli analisti si aspettavano un miliardo, e la società ha registrato una perdita netta di 510,5 milioni, dopo il rosso di 352,3 milioni del trimestre precedente. Secondo l’amministratore delegato Stanley Erck la pesante revisione degli obiettivi annuali dell’azienda è stata resa necessaria dalla bassa domanda da parte degli Stati Uniti e da parte del programma Covax, sostenuto dall’Onu, che si prefigge di acquistare vaccini da rivendere a prezzi calmierati ai paesi più poveri del mondo.

Covax ha rinunciato a un ordine di 350 milioni di dosi del vaccino di Novavax perché dice di aver ricevuto dosi in abbondanza dagli altri produttori. Anche Moderna, del resto, ha dovuto rivedere al ribasso i profitti del secondo trimestre dopo che Covax aveva cancellato un ordine. In quella circostanza la Gavi Alliance, una organizzazione senza scopo di lucro che partecipa al programma Covax, aveva spiegato che «l’offerta globale è attualmente superiore alla domanda globale. Covax sta lavorando con tutti i suoi fornitori per garantire che le dimensioni e la frequenza delle spedizioni riflettano la domanda dei Paesi, e allo stesso tempo sta lavorando per sostenere i Paesi con le consegne».

La Gavi Alliance non lo specificava ma l’eccesso di offerta è dovuto al fatto che nei paesi meno sviluppati la diffidenza nei confronti della vaccinazione contro il Covid è stata da subito molto alta ed è rimasta tale. In Occidente d’altro canto sta crescendo tra la popolazione vaccinata l’indisponibilità a sottoporsi a frequenti richiami. «Nel caso degli Stati Uniti, credo che siamo arrivati tardi sul mercato», ha commentato Erck.

Effetti collaterali

Come si diceva, la Food and Drug Administration ha dato il proprio via libera all’uso di questo vaccino soltanto a luglio, un anno e mezzo dopo le autorizzazioni concesse a Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson, e sette mesi dopo l’approvazione dell’autorità regolatoria europea. Ad oggi negli Usa sono state somministrate circa settemila dosi del vaccino di Novavax. Il governo federale aveva opzionato 110 milioni di dosi ma finora ne ha acquistate solo 3,2 milioni. E intanto in Europa, dove le somministrazioni sono più avanzate, l’Agenzia europea per i medicinali ha segnalato tra gli effetti collaterali del vaccino di Novavax casi di miocardite e di pericardite. Proprio come accade per i vaccini a mRna.