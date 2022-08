Gli incarichi di Francesca Bazoli

L’ultimo incarico le è arrivato dal tribunale di Brescia, sua città natale. Qualche giorno fa, infatti, Francesca Bazoli è stata nominata curatore fallimentare della Impre.ma, una società di costruzioni di Palazzolo sull’Oglio, nella provincia della Leonessa. Ma è un incarico che si aggiunge ai molti più prestigiosi ricoperti dalla figlia primogenita di Giovanni Bazoli, presidente onorario di Intesa Sanpaolo, considerato uno dei banchieri di area cattolica più influenti della Seconda Repubblica e la cui seconda figlia, Chiara, è la compagna di Beppe Sala, sindaco di Milano.

Nata il 7 febbraio 1968, sposata, tre figli, maturità classica con massimo dei voti al liceo Cesare Arici sempre in quel di Brescia, laureata con lode in giurisprudenza alla Università Cattolica di Milano, Francesca Bazoli è avvocato esperto in diritto commerciale. Attualmente è consigliere di amministrazione di Editrice Morcelliana, casa editrice di impronta cattolica di cui è anche socia col 5,3%, e di Editoriale Bresciana, che pubblica il quotidiano Il Giornale di Brescia.

Non solo: è nei consigli di Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura, Associazione Arte e Spiritualità Centro Studi Paolo VI, è presidente di Brescia Musei ed è nel board di Fondazione Tassara, emanazione del finanziere franco-polacco Romain Zaleski che ha sempre avuto un rapporto strettissimo con papà Bazoli.

