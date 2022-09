Francia e Germania accelerano sui caccia, noi aspettiamo gli Usa

La corsa agli armamenti

Gli ultimi mesi ci hanno fatto capire che una terza guerra mondiale, ad oggi, non è uno scenario così utopico. A maggior ragione dopo l’ultimo discorso di Putin che ha ributtato il nucleare in mezzo. È inevitabile così che i Paesi europei pensino a come difendersi in un futuro più o meno prossimo. Non tutti però hanno gli stessi tempi di reazione e lo stesso modo di farlo.

Francia, Germania e Spagna investono

C’è chi ha già pensato a programmi di ricerca e corre veloce. Dal 2014 Francia, Germania e Spagna (subentrata nel 2019) hanno ad esempio un accordo per progettare insieme velivoli e carri armati di ultima tecnologia. Per l’aria, in particolare, si sta sviluppando un sistema di caccia multiruolo di VI generazione, con pilotaggio remoto, nuovi sistemi d’arma e di comunicazione. I ministri della Difesa di Francia e Germania si sono incontrati qualche giorno fa ribadendo come questo progetto sia assolutamente prioritario nelle strategie nazionali. Già nel 2025 è atteso il prima prototipo di caccia per cui sono stati investiti 3 miliardi e mezzo solo in ricerca. Mentre le flotte aeree dei due Paesi avranno in dotazione questi velivoli nel 2040.

L’Italia aspetta modelli vecchi

L’Italia invece compra dagli Usa e continua ad aspettare la consegna. Il nostro Paese infatti fa parte insieme ad altri otto di un costosissimo piano aeronautico che prevede la costruzione di F-35 (è stato lanciato addirittura nel ‘93). Negli ultimi mesi, il produttore Lockheed Martin si è aggiudicato un contratto da 524 milioni di dollari per la consegna di altri 18 caccia di V generazione. L’accordo è stato reso pubblico in un annuncio del 9 agosto dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che funge da intermediario nella vendita. Il completamento dei lavori è previsto entro giugno 2025, con gli aerei che saranno costruiti per l’83% in Texas.

Quanto costano gli F-35

L’F-35 è un caccia monoposto di quinta generazione dotato di un singolo propulsore. Ha vari modelli ed è stato spesso criticato per problemi di sicurezza: il software, infatti, trasmette operazioni riservate ad un server centralizzato con sede in Texas. L’Italia conta, entro il 2047, di avere un restyling della flotta con questi aerei. Che avevano un costo medio nel 2019 di 85 milioni di dollari.

I P.180 della Piaggio Aerospace

Non solo Usa. Sono stati anche annunciati due nuovi contratti tra Piaggio Aerospace (che prosegue il suo processo di vendita) e il Ministero della Difesa per un valore complessivo di circa 46 milioni di euro. Il primo ordine, 31 milioni di euro, prevede lo sviluppo, la realizzazione e l’installazione “chiavi in mano” di un avanzato simulatore di volo per il velivolo P.180. Sarà sviluppato nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, alle porte di Roma. Il sistema verrà utilizzato principalmente per l’addestramento degli equipaggi che impiegano i velivoli P.180 in dotazione all’Aeronautica Militare.