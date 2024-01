Il gelato artigianale è un affare, verso un nuovo record di fatturato

Il gelato artigianale è uno dei prodotti più amati di sempre, in grado di muovere un giro d’affari in forte crescita e di sostenere le filiere d’eccellenza italiane anche in Europa. Diffuso in tutto il mondo, il gelato artigianale in Europa è in assoluto protagonista. Il Vecchio Continente è leader sia per numero di gelaterie – ben 65 mila, che impiegano circa 300 mila addetti – sia per consumi, con in primis Italia (39 mila punti vendita, di cui oltre 9.300 gelaterie, 12.000 pasticcerie e circa 18.000 bar che offrono gelato artigianale), Germania (9.000 punti vendita di cui 3.300 gelaterie pure), Spagna (2.200), Polonia (2.000), Belgio (1.200), ma importante è la presenza anche in altri paesi, come Inghilterra, Austria, Grecia e Francia.

E se l’anno prima il numero di gelaterie e volumi di vendita hanno registrato un leggero aumento (per entrambi +1% rispetto al 2022), il 2023 sarà ricordato per l’impennata storica del fatturato (ben +11%) che, per la prima volta, ha superato il traguardo dei 10 miliardi di euro. Il giro d’affari dello scorso anno ha infatti toccato la cifra record di 10.9 miliardi di euro, in netto aumento rispetto ai 9.83 miliardi del 2022 e gli 8.7 miliardi del 2021. Anche le prospettivo per l’anno in corso sono buone. La crescita del fatturato è principalmente legata all’aumento dei prezzi (+10% in Europa) dovuto agli incrementi dei costi delle materie prime agricole quali latte, zucchero, uova, cacao e la frutta in generale, mentre la crescita del numero di gelaterie, i flussi turistici e la durata della stagione hanno avuto un impatto positivo marginale.

Anche l’Italia registra lo stesso trend positivo: il giro d’affari del 2023 ha visto un incremento dell’11%, sfiorando i 3 miliardi di euro tra gelaterie, pasticcerie e bar con gelato (erano 2.7 miliardi nel 2022, 2.3 miliardi di euro nel 2021 e 1.85 miliardi di euro nel 2020). Nonostante la contrazione del potere d’acquisto degli italiani, la spesa pro-capite per il gelato artigianale è salita a circa 43 euro, a cui si aggiunge la spesa del turismo straniero (circa 2.5 euro a persona), anch’esso in crescita nel nostro Paese: +4% nella stagione estiva, +13% durante l’anno, con un particolare aumento delle presenze a partire da agosto. Segno positivo anche per i volumi che, nonostante l’inflazione e l’andamento climatico poco favorevole, sono rimasti stabili (+1% rispetto al 2022), facendo ben sperare per il futuro di tutta la filiera, che nel suo complesso (gelaterie, ingredienti, macchine, attrezzature, vetrine) vale oltre 4 miliardi di euro e dà lavoro a più di 100.000 persone.

“Nonostante le sfide incontrate nel corso del 2023, i nostri maestri gelatieri hanno dimostrato una straordinaria resilienza e una passione inarrestabile nel perseguire l’eccellenza, ottenendo un risultato storico: ben 10 miliardi di euro di fatturato, prova tangibile della loro straordinaria dedizione. Grazie a loro, affrontiamo con ottimismo il countdown della nuova edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale – commenta Domenico Belmonte, presidente di Artglace, l’associazione che riunisce le associazioni dei gelatieri artigiani europei -. Invitiamo sin d’ora tutti i gelatieri europei a unirsi a noi in questa edizione, con il Belgio come protagonista, per promuovere e celebrare insieme la qualità unica del gelato artigianale”.