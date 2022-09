La previsione di Goldman Sachs sul gas

I Paesi europei potrebbero resistere al taglio del gas da parte della Russia durante l’inverno. Lo affermano gli economisti della banca Goldman Sachs, rilevando come il prezzo del gas potrebbe dimezzarsi questo inverno, grazie all’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri dell’Unione europea.

I prezzi all’ingrosso del gas naturale in Europa potrebbero scendere da circa 215 euro al megawattora a meno di 100 euro al MWh entro la fine del primo trimestre del prossimo anno, ipotizzando condizioni climatiche invernali tipiche, secondo Goldman Sachs, che sottolinea come la cifra in questione per il gas sia ben al di sotto dei 213 euro precedentemente previsti.