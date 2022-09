I soldi all’organizzazione Gavi per i vaccini

All’interno dell’ultimo decreto Aiuti bis ha trovato posto anche un contributo di 100 milioni di euro verso l’organizzazione Gavi, partecipata dalla Fondazione Bill Gates, per fornire i vaccini ai Paesi più in difficoltà. Una misura che hanno cercato adesso di fermare i deputati di Alternativa, che hanno presentato un emendamento a Montecitorio. Emendamento che è stato, però, bocciato.

All’organizzazione internazionale, quindi, andrà un contributo di 100 milioni, fatto salvo di improvvisi retromarcia dal Senato. La Gavi è un’organizzazione nata nei primi anni 2000, che con la recente pandemia si è preoccupata anche di portare i vaccini per il Covid anche nei Paesi poveri. A sostenerla c’è anche la Fondazione di Bill Gates, che fu tra le prime a stanziare 750 milioni di dollari. I deputati di Alternativa Raphael Raduzzi e Raffaele Trano avevano proposto di donare, in alternativa, le dosi di vaccino non usate in Italia e che sono a rischio scadenza.

Le dosi non usate

“Visto che noi di dosi ne abbiamo in quantità industriale a causa del flop della somministrazione delle quarte dosi, avremmo potuto donare quei vaccini e i 100 milioni di euro darli ai cittadini in difficoltà per alleviare il carico delle bollette, che rappresentano il problema più stringente per il Paese reale”, hanno detto i deputati.