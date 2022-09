Grillo vende le case in Valle d’Aosta e Sardegna

Beppe Grillo è quasi scomparso dagli orizzonti della politica italiana, e non ci fosse stato Giuseppe Conte a cercarlo per farsi almeno una foto di spalle come santino della campagna elettorale, sembrerebbe sempre più staccato e deluso dalla sua creatura a cinque stelle. Il comico genovese però in questi mesi non è stato affatto con le mani in mano. Anzi: insieme alla moglie Parvin Tadjik ha scoperto un nuovo mestiere: quello dell’agente immobiliare. Nel mattone infatti Beppe ha sempre investito i suoi risparmi e a parte le case che si godeva direttamente, da più di venti anni aveva chiuso tutti suoi investimenti in una srl, la Gestimar di Genova, che per lungo tempo aveva fatto amministrare dal fratello Andrea. Una gestione conservativa per lustri, riscuotendo gli affitti non clamorosi dagli immobili di proprietà a Genova, in Sardegna e in Valle d’Aosta.

Nel 2021 il passaggio di testimone: via il fratello e dentro la consorte: la signora Parvin è diventata amministratore unico della Gestimar. E improvvisamente sono cambiate le politiche: affitti scarsi e sempre da inseguire, meglio vendere e capitalizzare. Così già alla fine dell’anno scorso sono stati ceduti due appartamenti nel Condominio La Coquille di Cervinia, in Valle d’Aosta. Monolocali ceduti per 130 mila euro arrivati subito in cassa generando una plusvalenza di oltre 45 mila euro. Con le nuove risorse entrate a sistemare il bilancio, la signora Parvin ha deciso di fare tornare a casa dove c’era più bisogno parte dei finanziamenti concessi da Beppe alla sua società negli anni per risparmiare un po’ di interessi bancari. Restituiti così 143 mila euro al comico, che può contare ancora su un credito verso la Gestimar di 63.519,83 euro. Quando dovesse servire, può tornare sul conto di Grillo anche quella somma.

Le case di Grillo in Sardegna

Ma non è la sola mossa di Parvin per mettere un po’ di liquidità in famiglia. Guardate le scarse rendite, la signora ha deciso che bisognava smobilizzare la presenza anche in Sardegna, dove la società poteva contare sulle famose ville del Pevero frequentate anche dal figlio Ciro e dagli amici, che proprio lì sono finiti nei guai per l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due coetanee per cui in questi giorni si sta svolgendo il processo di primo grado. Era proprio quello il pezzo di maggiore valore, ma probabilmente non vendibile in questo momento fino a quando non si concluderà la vicenda giudiziaria e non ci sarà più bisogno di sopralluoghi e perizie di qualsiasi tipo. C’erano però anche tre appartamenti non molto distanti da lì, nei villaggi turistici in località Marineledda-Punta Marana nell’area di Golfo Aranci. La signora Grillo ha deciso di venderli tutti e tre, non contenta della valorizzazione fin qui perseguita.

I contratti di vendita sono stati tutti firmati fra l’inizio di marzo e metà aprile vendendo tutti e tre gli appartamenti ad acquirenti diversi. Il compratore è stato un professionista di Torino che ne ha lasciato l’usufrutto alla madre. Seconda transazione con un avvocato di Milano che si è tenuto la proprietà lasciando ad entrambi i genitori l’usufrutto con diritto di accrescimento. Ultimo contratto firmato il 14 aprile scorso con una famosa commercialista napoletana che si è assicurata così un appartamento da 4 vani (i tagli erano più o meno gli stessi, uno solo dei tre aveva una stanza in meno). Nei rogiti sono stati tenuti riservati gli importi, che comunque dovranno essere riportati nel bilancio 2022 della Gestimar quando verrà approvato l’anno prossimo.

Prezzi riservati

Ma non ci vuole molta fantasia per immaginare che in quell’area frequentata da turismo vip i prezzi siano piuttosto alti: gli incassi complessivi superano di sicuro il milione di euro e la plusvalenza potrebbe essere molto alta perché tutti e tre gli appartamenti erano ormai completamente ammortizzati in bilancio ed erano stati acquistati in origine a cifre molto basse. Meno svolazzi politici, più concretezza in cassa. L’amministrazione della signora Parvin ha fatto subito fare un bel salto di qualità al portafoglio del comico genovese. E si sa, da quelle parti non dispiace…