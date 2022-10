Berlusconi spiega com’è scoppiata la guerra in Ucraina

Il clima sembra quello tra compagni di scuola. “Vi prego il massimo riserbo. Me lo promettete?”, esorta il suo pubblico. E dalla sala rispondono risate compiaciute. “Sapete com’è avvenuta la cosa della Russia?”, l’oggetto della disamina. È ancora Silvio Berlusconi a parlare. Seconda puntata degli audio diffusi in esclusiva dall’agenzia di stampa La Presse. Il leader di Forza Italia parla ancora ai suoi parlamentari.

La verità di Berlusconi sulla guerra

E dopo la vodka e le bottiglie di lambrusco entra nel dettaglio del conflitto. “La cosa è andata così: nel 2014 a Minsk, in Bielorussia, si firma un accordo tra l’Ucraina e le due neocostituite repubbliche del Donbass per un accordo di pace senza che nessuno attaccasse l’altro. L’Ucraina butta al diavolo questo trattato un anno dopo e comincia ad attaccare le frontiere delle due repubbliche. Le due repubbliche subiscono vittime tra i militari che arrivano, mi si dice, a 5-6-7mila morti. Arriva Zelensky, triplica gli attacchi alle due repubbliche”.

La reazione di Putin

E quindi Putin cosa fa? “E allora si decide a inventare una operazione speciale: le truppe dovevano entrare in Ucraina, in una settimana raggiungere Kiev, deporre il governo in carica, Zelensky eccetera, e mettere un governo già scelto dalla minoranza ucraina di persone per bene e di buon senso, un’altra settimana per tornare indietro. È entrato in Ucraina e si è trovato di fronte a una situazione imprevista e imprevedibile di resistenza da parte degli ucraini, che hanno cominciato dal terzo giorno a ricevere soldi e armi dall’Occidente. E la guerra, invece di essere una operazione di due settimane, è diventata una guerra di duecento e rotti anni. Quindi, questa è la situazione della guerra in Ucraina”.

Berlusconi va anche oltre nella sua analisi: “Oggi, purtroppo, nel mondo occidentale, non ci sono leader, non ci sono in Europa e negli Stati Uniti d’America. Non vi dico le cose che so ma leader veri non ce ne sono. Posso farvi sorridere? L’unico vero leader sono io…”.