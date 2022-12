I termosifoni vanno al minimo e a scuola si gela: lo dice uno studente su due

Scuole troppo fredde: il sondaggio di Skuola.net

Un po’ è l’effetto guerra in Ucraina (i termosifoni vengono accesi di meno per ridurre i consumi), un po’ è l’effetto misure anti-Covid (le finestre vengono aperte spesso per far circolare l’aria). Fatto sta che gli studenti italiani si lamentano perché costretti a fare lezioni al freddo. E’ quanto emerge da un sondaggio del portale Skuola.net.

Secondo questo sondaggio, condotto su un campione di 5.000 studenti, il 44% degli intervistati si lamenta per il troppo freddo in aula. C’è poi un 33% che, pur non parlando di “gelo”, lamenta comunque qualche disagio. Solo uno studente su quattro dice di trovarsi in una condizione climatica accettabile.

Dall’alternativa tra il condizionatore e la pace siamo passati a quella tra la pace e il termosifone. La pace però continua ad essere un sogno lontano, mentre durante le lezioni gli studenti battono i denti. Il 27% di coloro che lamentano il troppo freddo rivelano per l’appunto che i termosifoni vengono accesi di meno per limitare il consumo di gas. Un altro 25% mette invece in primo piano l’abitudine di tenere aperte a lungo le finestre in funzione anti-Covid.

C’è poi un 20% che sottolinea invece problemi di più lungo periodo: il riscaldamento è acceso, raccontano, ma l’edificio scolastico non trattiene più il calore per la scarsa manutenzione e perché gli infissi non isolano più. L’11% degli studenti lamentano invece un impianto di riscaldamento difettoso, mentre un altro 11% denuncia che l’impianto è proprio rotto. Ma evidentemente non è stato aggiustato.