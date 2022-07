La coppia Ilary Blasi e Francesco Totti

Lei è rientrata dalla Tanzania con i figli Cristian, Chanel e Isabel e si è concessa qualche giorno nella villa di famiglia a Sabaudia, davanti al mare. Lui, dicono, si sia già trasferito a casa della nuova fiamma Noemi Bocchi e che forse siano partiti per una vacanza romantica. Diviso il loro ricco patrimonio e ufficializzato la separazione, l’ex coppia Ilary Blasi e Francesco Totti cerca di ritrovare una boccata di normalità. Dopo il comunicato che sanciva la fine di quell’unione lunga 20 anni, Ilary era volata in Tanzania con i figli e la sorella, da dove aveva postato foto in cui cercava di comunicare spensieratezza e voglia di un nuovo inizio.

L’ex capitano della Roma aveva scelto, invece, un profilo più defilato. Niente foto o messaggi sui social, ma le indiscrezioni lo davano già a casa di Noemi da subito dopo la rottura. In base agli accordi della separazione alla show girl spetta la villa che avevano all’Eur ed un cospicuo assegno di mantenimento. Inoltre, deve ricevere l’equivalente del valore delle quote che possiede in due società insieme all’ormai ex marito.

Totti si consolerà con il resto del patrimonio e le altre proprietà, che non verranno toccate dalla fine della reazione in quanto la coppia era in regime di divisione dei beni. Ma Ilary probabilmente non andrà mai a vivere nella villa dell’Eur. Potrebbe decidere di trasferirsi con la fine dell’estate a Milano, che meglio si coniuga con i suoi impegni di lavoro in televisione.