Ex Ilva, le condizioni di AncelorMittal e i possibili scenari

Nubi sul futuro dell’ex Ilva, ma con qualche schiarita. Secondo alcune fonti citate dal Sole 24 Ore ArcelorMittal sarebbe favorevole al versamento da parte di Invitalia di ulteriori 320 milioni di euro di capitale fresco per supportare le operation di ADI – e conseguente diluizione delle proprie quote al 34% – ma vuole il controllo sulla governance resti condiviso al 50%. Si tratterebbe, spiegano le stessi fonti, di un “controllo condiviso del quale invece oggi beneficia Invitalia, detentrice di una quota del tutto simile, pari al 38%”.

“La cessazione del controllo condiviso va in direzione contraria a tutte le interlocuzioni avvenute”, aggiungono, sottolineando che Mittal si sarebbe aspettata di poter continuare a esercitare il ruolo di partner industriale di Invitalia, con il medesimo status di controllo al 50% anche a pesi azionari invertiti».

Intanto Tonino Gozzi, presidente di Federacciai e ceo di Duferco, in un’intervista su Repubblica ha affermato che i privati sono pronti “a fare la loro parte nel rilancio dell’ex Ilva, ma solo se ci sono determinate condizioni“. “Serve un’operazione verità sui conti, sui patti parasociali con Mittal e sullo stato dei macchinari. E poi occorre certezza su piano finanziario e industriale“, ha aggiunto Gozzi. Il presidente ha poi sottolineato che servono certezze sui costi futuri, a partire alle emissioni di CO2: “Se devo pagarle subirò extracosti che spiazzeranno completamente le produzioni europee a ciclo integrale. Su questo la UE e gli Stati devono aiutare i privati”.

“Andiamo al tavolo con il governo per dire che si è perso troppo tempo fino ad ora e che e’ indispensabile che per salvare l’azienda, mettere in sicurezza i lavoratori, gli impianti e l’ambiente è necessario subito che si rimetta in quota l’azienda”, ha invece annunciato il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, intervenuto a Sky Tg24 Economia. “Voglio dire che sono stato sorpreso che in tre ore di confronto con la stampa della Presidente del Consiglio, non sia mai emerso il tema del lavoro e dell’industria. Se vogliamo affrontare la complessità del futuro deve essere chiaro che senza acciaio il paese non può avere industria. Se perdiamo Ilva non perdiamo solo uno stabilimento ma la possibiltà di essere un soggetto attivo industriale in Europa”, ha aggiunto. (Teleborsa)