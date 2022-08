L’incendio a Pantelleria

Pantelleria sta bruciando. Bruciano i boschi e le fiamme minacciano le case. Anche quelle dei vip. Turisti e residenti sono in fuga, in queste ore, dal vasto incendio tra Gadir e Kamma, che sta tagliando in due l’isola. Tra le personalità presenti a Pantelleria ci sono anche la giornalista Myrta Merlino, l’allenatore Marco Tardelli e lo stilista Giorgio Armani. Quest’ultimo è anche intervenuto in soccorso con il suo yacht.

Le fiamme hanno raggiunto un’estensione preoccupante e non accennano a placarsi. Nonostante le squadre dei vigili del fuoco siano impegnate da ore per fermare l’avanzata dell’incendio. Una motovedetta della Capitaneria di porto sta imbarcando le persone scese sulla costa, in cerca di un riparo. La prima conta dei danni parla già di ettari e ettari andati in fumo.