Il Consiglio dei ministri sulla manovra

Il Consiglio dei ministri per l’esame della legge di bilancio è convocato per 20,30 di stasera, 21 novembre. Lo rende noto Palazzo Chigi. All’ordine del giorno, oltre alla legge di bilancio per il 2023 e per il 2023-2025, anche l’attuazione della normativa europea sulle norme di sicurezza per la protezione dalle radiazioni. Tra le ipotesi circolate in queste ore, quella di una manovra da 32 miliardi con due terzi circa in deficit per contrastare la crisi energetica e l’impatto sulle famiglie e le imprese del caro-bollette.

Le misure della manovra

Tra le misure della manovra, la mini-riforma delle pensioni (41 anni di contributi e 62 anni d’età per uscire dal mondo del lavoro, costo stimato 750 milioni di euro). Nel testo dovrebbe essere inserito il nuovo tetto al contante che da mille sale a 5mila euro. L’innalzamento è stato escluso scomparso invece dall’ultima versione del Decreto Aiuti Quater per mancanza dei requisiti d’urgenza richiesti per l’approvazione di un decreto-legge.

Il testo dovrebbe anche prevedere una riforma del Reddito di cittadinanza. “Siamo ancora nella fase di studio – ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon nei giorni scorsi -. Abbiamo proposto di non estenderlo più a vita ma con una tempistica precisa per chi è abile al lavoro: 18 mesi di reddito con sei mesi di stop con formazione e inserimento nel mondo del lavoro, poi un décalage di 12 mesi. Arriviamo a un percorso di 36 mesi di reddito e poi si esce”, ha detto Durigon. Comparirà nel testo anche la flat tax, cavallo di battaglia del centrodestra. Secondo le indiscrezioni si andrà ad aumentare la soglia di reddito da 65mila a 85mila euro delle partite Iva per beneficiare dell’aliquota fiscale al 15%.