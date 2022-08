L’eredità di 4 miliardi di Marlene Engelhorn

Ha ereditato 4 miliardi di euro, ma non li vuole. Perchè quei soldi «non li ho guadagnati». Una scelta che sta facendo discutere quella di Marlene Engelhorn, austriaca di 29 anni, che con quell’eredità miliardaria avrebbe potuto vivere senza pensieri anche le generazioni future. Ma a lei tutta quella ricchezza non interessa. E anzi, si batte affinché i patrimoni stellari, come il suo, vengano super tassati.

Marlene, infatti, è la fondatrice di un movimento con il quale gli ereditieri si battono per un aumento del prelievo fiscale su queste ricchezze infinite. Non resterà, comunque, povera, precisiamolo. Ha deciso di trattenere per sè il 10% di quella montagna di denaro, che è pari a 400 milioni. Le basteranno? «Questa non è una questione di volontà, ma di correttezza. Non ho fatto nulla per ricevere questa eredità. Questa è pura fortuna alla lotteria delle nascite e pura coincidenza», ha detto Marlene in un’intervista alla Bbc. Ma da dove arriva tutta questa enorme ricchezza? La sua famiglia è quella che ha fondato la Basf, il colosso tedesco dell’industria chimica. Chi ha qualche anno in più ricorderà i nastri delle musicassette e delle videocassette. Erano Basf. O ancora il colorante indaco, che è stato uno dei primo sintetizzati su scala industriale. L’azienda nel 2021 ha fatturato 78 miliardi di euro, con 5,5 miliardi di utile.

Un paio di anni fa la nonna della ragazza, Traudl, che secondo Forbes è la 687 persona più ricca del mondo, ha rivelato alla famiglia il suo testamento. E da qui è emersa la ricca fetta che spetterà a Marlene. Che ha fatto sapere ora che la distribuirà in iniziative sociali. «Essendo una persona che ha goduto dei benefici della ricchezza per tutta la vita e so quanto sia distorta la nostra economia. Non posso continuare a stare seduta ad aspettare che qualcuno, da qualche parte, faccia qualcosa», ha spiegato alla tv inglese.