Un milione al mese di spese per tenere le mascherine del Covid in magazzino

L’inchiesta mascherine

Un milione al mese. E solo per tenerle in magazzino. Nella coda lunga degli sprechi del Covid c’è anche questo. Nei magazzini e negli scantinati d’Italia ci sono almeno 340 milioni di mascherine da smaltire. Sono quelle sequestrate durante l’inchiesta che vede imputato anche l’ex commissario per la pandemia Domenico Arcuri. Sono tutte da buttare, perché si accertò che quei dispositivi proteggevano meno dal virus di quello che avrebbero dovuto. E anzi, in alcuni casi, sentenziarono gli esperti, potevano risultare dannose.

Ma non basta accendere un falò per distruggerle e smettere finalmente di spendere. Come ricostruito dal Messaggero, per poter buttare le mascherine serve, infatti, un’ordinanza del giudice e prima ancora un’incidente probatorio per accertare definitivamente l’inadeguatezza dei dispositivi, colonna portante del procedimento giudiziario.

Non solo una questione di forma, anche perchè a furia di stare chiuse negli scatoloni, le mascherine rischiano pure di deteriorarsi e quindi di arrivare nelle aule del tribunale inservibili per l’inchiesta. La Procura contesta agli indagati di aver preso commissioni per 77 milioni euro, incassate per garantire all’Italia le forniture necessarie tra maggio e luglio 2020. Poco dopo che la curva dei contagi raggiunse il primo picco. Un grosso affare da un miliardo e 25 milioni e che ha portato al sequestro di 800 milioni di mascherine. Che oggi ci costano un milione al mese solo per restare in magazzino.