Meloni in India, tavolo con il premier Modi. I dossier caldi e le opportunità per l'Italia

La presidente Meloni in India

Difesa e sicurezza energetica. Due le priorità identificate in maniera chiara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Due settori per i quali Italia e India ora “vogliono rafforzare le relazioni bilaterali”. Per creare opportunità di crescita, seguendo la rotta di quel “Mediterraneo allargato”, disegnato fin dagli anni Novanta. Meloni è volata a Nuova Delhi ieri sera per ritrovare il filo interrotto con il partner dell’Asia Meridionale. Un incontro bilaterale, nato margine del G20 di Bali, che potrebbe avere un valore storico.

Non solo perché l’interscambio commerciale tra Italia e India vale quasi 15 miliardi di euro, raddoppiato in appena due anni. Ma anche perché i temi su cui le due nazioni possono intersecarsi sono diversi. Ad accogliere la Meloni, per primo, l’omologo Narendra Modi. Nel corso dell’incontro, che si è tenuto a Hyderabad House, uno dei palazzi di rappresentanza del governo a Nuova Delhi, si è parlato di opportunità d’investimento, start-up, energia, difesa, contatti tra persone, scienza e tecnologia.

Ma si sono toccati anche temi come la sicurezza informatica, la lotta al terrorismo, la cooperazione nell’Indo-Pacifico e il G20. “Un’ampia agenda che copre le sfere politica, commerciale ed economica, della difesa, della scienza e della tecnologia, dell’energia, della salute, consolare e culturale”, ha spiegato il cerimoniale indiano.

Meloni ha ribadito che difesa e sicurezza energetica sono i settori dove Italia e India possono rafforzare le relazioni bilaterali. E in questo senso la scelta di elevare le relazioni con Nuova Delhi alla denominazione di “partenariato strategico”. “Credo che ci siano anche molti elementi di vicinanza della nostra visione: c’è molto materiale su cui lavorare insieme a partire da alcuni settori su cui vorremmo rafforzare la cooperazione, penso al tema della Difesa, alla sicurezza energetica”, ha ribadito la premier. Una visione condivisa anche da Modi, che ha sottolineato come così la collaborazione creerà “nuove opportunità che possono essere a beneficio di entrambi i Paesi”.