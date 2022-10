Le migliori Università del mondo

Oxford è in testa alla classifica per il settimo anno consecutivo, l’Università di Harvard si conferma seconda (ma è in cima al pilastro dell’insegnamento), Cambridge guadagna due posti e sale dal quinto al terzo. Ma sono gli atenei cinesi a scalare la classifica. I primi due, Tsinghua University e Peking University, sono al sedicesimo e al diciassettesimo posto, a un passo dalla statunitense Johns Hopkins University e staccando non di poco la Cornell University e l’Università della California. E addirittura lasciando indietro la Duke, fondata nel 1838, una delle più famose e prestigiose degli Stati Uniti, rivelando come il panorama globale dell’istruzione universitaria stia vivendo una fase di trasformazione.

Sono i principali risultati della classifica World university ranking 2023 elaborata dall’agenzia di ranking internazionale Times higher education, fra le più prestigiose e riconosciute a livello internazionale, che compara 1.799 atenei di 104 Paesi. Lo studio valuta le università ad alta intensità di ricerca in ciascuna delle loro principali missioni: l’insegnamento (l’ambiente di apprendimento); la ricerca (volume, reddito e reputazione), le prospettive internazionali (personale, studenti e ricerca); citazioni (influenza sulla ricerca); reddito del settore (trasferimento di conoscenze).

I sorpassi

La Cina continentale ha ora il quarto numero più alto di atenei tra le prime 200 posizioni (undici, rispetto ai dieci dell’anno scorso), dopo aver superato l’Australia, che è scesa al quinto (insieme ai Paesi Bassi). Sempre nel primo blocco, infatti, al cinquantunesimo e cinquantaduesimo posto, si sono attestate altre due cinesi: Fudan University e Shanghai Jiao Tong University. Proprio sopra alla University of Queensland (Australia) e alla britannica blasonata Università di Manchester. Gli Stati Uniti arrancano, ma sono il paese più rappresentato in assoluto: 177 atenei. Cinque Paesi entrano per la prima volta nella classifica, tutti in Africa: Zambia, Namibia, Mozambico, Zimbabwe e Mauritius.

Le prime due italiane sono l’Alma Mater di Bologna e la Scuola Normale superiore di Pisa, che si attestano tra i primi 200 atenei. Con un balzo in avanti di undici posizioni nella classifica mondiale, Alma Mater passa dal centosettantaduesimo al centosessantunesimo posto. Tra i principali indicatori che compongono il ranking, spicca in particolare quello relativo alla qualità della didattica, rispetto alla quale l’Università di Bologna entra nella top cento mondiale.

Un risultato particolarmente significativo, considerando che il rapporto tra numero di studenti e numero di docenti è molto più alto delle media europea. Fa segnare un ottimo risultato anche l’indicatore relativo alle attività di ricerca («Research»), con un balzo in avanti di 42 posizioni (dal duecentosessantaquattresimo al duecentoventiduesimo posto).

Insegnamento

La Normale, invece, copre la casella 183, con un significativo incremento di posizioni rispetto alla posizione numero 197 della scorsa edizione. I dati dei singoli indicatori mostrano ancora una volta che il pilastro «Teaching», ovvero la qualità dell’insegnamento, è quello in cui la Normale riesce ad ottenere il miglior risultato, con il settantaquattresimo posto a livello globale e il primo a livello nazionale.

La new entry con il risultato migliore in Italia è la Humanitas university a Milano, classificata nella fascia tra 201 e 250. Nella stessa fascia si piazzano anche l’ateneo di Padova, la Scuola Sant’Anna di Pisa, La Sapienza di Roma e il San Raffaele di Milano. Subito dietro c’è l’Università di Pavia (251-300). Nello stesso range (301-350) si piazzano Università di Milano Bicocca e Politecnico di Milano. Tra 351 e 400 si trovano l’ateneo di Brescia, Tor Vergata a Roma, l’università di Verona e la Federico II di Napoli. Il blocco più grosso delle italiane è fermo tra 401 e 500: Catania, Ferrara, Firenze e Bolzano, Genova, Reggio Emilia, Pisa, Siena, Trento e Torino.

La classifica ha tenuto conto di oltre 121 milioni di citazioni in oltre 15,5 milioni di pubblicazioni di ricerca e ha incluso le risposte a sondaggi di 40.000 studiosi in tutto il mondo. Complessivamente sono stati raccolti oltre 680.000 dati da più di 2.500 istituzioni. Ci sono, infine, altre 526 università che vengono elencate con lo stato di «reporter», perché non hanno soddisfatto i criteri di idoneità per ricevere un grado, ma hanno accettato comunque di essere visualizzate nella classifica finale.