La prima uscita ufficiale di Milleri di EssilorLuxottica

Il recentemente scomparso ex presidente di Luxottica Leonardo Del Vecchio “ha portato questa grande innovazione nel nostro gruppo. Oggi siamo un’azienda profondamente digitale e lo dobbiamo al nostro fondatore. Questo è il modo migliore per ricordarlo e seguire la sua indicazione”.

Parole di Francesco Milleri che ha partecipato, questa mattina, alla firma dell’accordo con il Politecnico di Milano, che getta le basi per la creazione del primo centro per gli occhiali del metaverso. Un accordo che vede EssilorLuxottica in prima linea e che impiegherà nel progetto oltre 100 tra ricercatori e scienziati che lavoreranno a stretto contatto tra loro in uno spazio dedicato all’interno del futuro parco dei gasometri, nell’area di Bovisa a Milano.

Per Milleri è stata anche la prima uscita ufficiale nella sua veste di presidente e ad di EssilorLuxottica. “Il futuro è nel digitale ma non scordiamoci da dove veniamo”, ha però ricordato presentando il progetto il manager, scelto da Del Vecchio per guidare il timone dell’azienda da lui fondata. In una delle sue ultime interviste l’imprenditore milanese aveva detto: “Al punto in cui siamo, dobbiamo solamente gestire la crescita. Anche dopo di me sicuramente ci sarà chi farà andare bene l’azienda”.