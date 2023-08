La frana del Frejus riaccende la discussione sul raddoppio del Monte Bianco

Chiuso per lavori di ammodernamento dal 4 settembre al 18 dicembre. Una chiusura che verrà ripetuta, sempre per tre mesi, nei prossimi 18 anni. Si tratta del traforo del Monte Bianco che collega la Valle d’Aosta alla Francia. L’interruzione permetterà il rifacimento della volta del tunnel lungo per 11,6 chilometri e aperto nell’ormai lontano 1965. Ma la decisione è avversata dalla Confindustria della Valle d’Aosta che teme una decrescita del Pil di almeno il 10% e anche grande difficoltà a riportare il traffico merci sulla direttrice Monte Bianco dopo che per diversi mesi i camion sono transitati su percorsi diversi.

Per il presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Francesco Turcato, l’unica possibilità è il raddoppio del tunnel che si potrebbe fare in circa 6 anni lasciando aperta la galleria attuale. Una battaglia la sua cominciata da anni che, per ora, non ha portato i frutti sperati ma che potrebbe tornare in auge viste le difficoltà del traffico merci dopo la frana registrata sul versante francese che ha portato alla chiusura della galleria del Frejus.

E dunque i transalpini che sono i più decisi a non volere il raddoppio potrebbero alla fine cedere. Il risultato è che ora, per tre mesi, dato che la situazione si sbloccherà solo prima di Natale chi arriva in aereo all’aeroporto di Ginevra dovrà fare un lungo giro per arrivare in Italia dato che restano aperti i trafori del Gran San Bernardo e del Frejus, oggetto questo ultimo di chiusura al traffico pesante per le recenti frane. Certo se il fenomeno dovesse ripetersi, il traffico su gomma resterà bloccato o comunque estremamente difficoltoso dato al Monte Bianco, dove sono stati deviati i mezzi pesanti provenienti dal Frejus non potranno più transitare.

Il traforo

Il traforo è dunque un collegamento chiave per quanto riguarda le Alpi, come del resto il tunnel del Gran San Bernardo, che però è raggiungibile con difficoltà dai mezzi pesanti vista la strada tutta curve e quello del Frejus. Altre strade percorribili sono i passi del Colle des Montets e del Piccolo San Bernardo con strade anche queste non certo adatte a mezzi pesanti e che in inverno chiudono dato che sono soggetti a grosse nevicate. Il gruppo che gestisce il traforo,Tmb ha detto che il periodo autunnale è stato scelto perché si tratta di quello in cui il traffico di veicoli leggeri è minore.

Dopo la frana del Frejus si era pensato di far slittare di qualche giorno la chiusura del Monte Bianco, ma le alte penali che, in questo caso, dovrebbero essere versate ha sconsigliato questa operazione. E dunque i disagi per i mezzi pesanti e anche per i moltissimi italiani che possiedono seconde case a Chamonix, oltretutto ripetuti per i prossimi 18 anni, dal 4 settembre saranno evidenti.