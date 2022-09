Morto Bruno Bonduelle

È morto all’età di 89 anni Bruno Bonduelle, imprenditore francese e re del mais e delle insalate anche in Italia. Ha guidato il gruppo di conserve e verdure surgelate, che fatturato oltre i 2 miliardi, dal 1985 al 1994, prima di assumere la guida del consiglio di sorveglianza.

Appartenente alla quinta generazione della famiglia fondatrice dell’azienda, il suo mandato è stato segnato in particolare dall’acquisizione del suo concorrente Cassegrain nel 1989. “Bruno Bonduelle è stato un attore chiave nella trasformazione del gruppo, che ha sostenuto nella sua espansione in Francia e a livello internazionale espandendo l’attività in Spagna, Portogallo e Europa centrale”, ha affermato la società in una nota.

L’azienda “saluta la memoria di un grande capitano d’industria il cui spirito imprenditoriale e audacia hanno consentito lo sviluppo economico e sociale di molti attori della metropoli di Lille”.