Moscova & Partners, così il subagente diventa socio dell'assicurazione

Diventa azionista di te stesso

“Diventa azionista di te stesso”, è questo lo slogan Moscova & Partners SpA, la prima e unica azienda italiana appositamente creata per i subagenti, che apre le porte in un appuntamento dedicato ai nuovi partner. Il 21 marzo presso ADI Museum a Milano (Piazza Compasso d’Oro, 21) con inizio alle 17 si terrà il Moscova Recruiting Day: un evento per dare l’opportunità a tutti i protagonisti della professione legata al mercato assicurativo di conoscere la nuova realtà. Nata nel 2017 Moscova & Partners ha creduto in una linea innovativa di rapporto con i subagenti, non più dei semplici lavoratori me dei veri e azionisti della società con gli onori e gli oneri che ne conseguono.

Il progetto iniziale è ormai realtà: i subagenti diventano partner, acquisendo azioni della società da loro stessi gestita in funzione del portafoglio apportato. Le provvigioni riconosciute arrivano fino al 100% per merito del nuovo stile di lavoro che è in modalità agile: la firma grafometrica, l’OTP, l’invio dei documenti attraverso mail, i pagamenti immediati con POS virtuale, le registrazioni contabili in autonomia, abbattono i costi di ufficio fino ad azzerarli. Il compenso totale va quindi al socio azionista che da subagente diventa partner.

A garanzia delle promesse uno Statuto depositato presso studio notarile. All’evento parteciperanno, tra i relatori, Giancarlo Locatelli , fondatore e presidente di Moscova & Partners, Giovanni Stefani direttore vendite di Allianz e Sebastiano Spada presidente di ULIAS. Coordinerà l’incontro Tobia De Stefano

giornalista economico di Verità e Verità&Affari. La partecipazione all’incontro prevede la registrazione, fino ad esaurimento posti, sul sito moscovapartners.it.