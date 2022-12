Sotto l'Albero di Natale crescono i sex toy, valgono 600 mln

Il mercato dei sex toy in Italia

Metti un sex toy sotto l’Albero. Sembra essere questa la tendenza di Natale 2022. Un trend iniziato qualche settimana fa, in coincidenza con gli ultimi Mondiali in Qatar, e in linea con la crescita media annuale del mercato dei giocattoli sessuali venduti online (+8,25%). Un mercato che entro il 2026, come ha rivelato una ricerca di Technavio, aumenterà, in volume, di 7,48 miliardi di dollari, raggiungendo, secondo i dati dell’Osservatorio Global Sexual Wellness Market, un valore globale complessivo di 125,1 miliardi di dollari.

Ma quali sono le nazioni leader mondiali del piacere? USA e Canada dominano il mercato nordamericano, Cina e Giappone quello dell’area Asia-Pacifico, mentre Germania e Regno Unito guidano il mercato europeo dei consumi di sex toys. E in Italia? Sulla base delle stime dell’Osservatorio Dafne il mercato italiano del piacere ha un valore complessivo di 600 milioni di euro.

Un settore che spesso si trova a dover ancora combattere contro dei veri e propri tabù culturali e pregiudizi se non addirittura dei veri e propri stigmi sociali che in molti casi ancora scoraggiano le persone ad acquistare liberamente questi prodotti del piacere. Dall’Italia è partita per una piccola rivoluzione con la community interattiva di Green Vibers. “Con la divulgazione, l’offerta di servizi di consulenza e dei giusti degli strumenti per il piacere sostenibile, costruiamo una community interattiva – dichiara Chiara Maggio, psicologa e co-founder di Green Vibes -. Una community con la quale arricchirsi attraverso l’informazione, sia scientifica che psicologica, sui temi della sessualità, della sostenibilità personale, relazionale e ambientale, delle emozioni e molto altro. Un vero e proprio spazio di scambio e di ascolto attivo dei propri bisogni e di quelli altrui”.