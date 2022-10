La Nato si prepara all’esercitazione nucleare

Dopo le continue minacce di Putin era inevitabile. La Nato si prepara al test nucleare. Sembra una mossa ad hoc, anche se il segretario Jean Stoltenberg assicura che l’esercitazione era in programma già prima del conflitto ucraino. E cancellare quella che ha definito “una routine” sarebbe stato sbagliato. Il suo scopo, d’altronde, non è altro che “preservare la pace scoraggiando l’aggressore”.

Come avverrà l’esercitazione

Di solito questo tipo di esercitazioni dura una settimana. La regia è affidata agli Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Verranno impiegati jet adibiti sì al trasporto di testate nucleari, ma senza ordigno. Il 20 ottobre Soltenberg terrà una riunione nel gruppo di pianificazione e quindi l’esercitazione si terrà. “Cancellarla – ha specificato – sarebbe stato un segnale sbagliato da mandare. Il comportamento prevedibile e saldo della Nato, la nostra forza militare sono il modo migliore per prevenire un’escalation”.

Il segretario della Nato non teme la minaccia russa

Tuttavia Stoltenberg non ha mostrato ufficialmente preoccupazione per la minaccia russa: “Mosca sa che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta: stiamo monitorando le loro forze e non notiamo per ora nessuna modifica nella postura della Russia. In ogni caso restiamo vigili.