La nuova squadra di Confindustria pronta per mettersi al lavoro

Eccola la nuova squadra di presidenza Confindustria per il quadriennio 2024-2028, ratificata dal consiglio generale dell’associazione. Poche sorprese, per un gruppo di lavoro nel solco della continuità. Ad iniziare dai tre vicepresidenti confermati, che affiancheranno il numero uno degli Industriali italiani Emanuele Orsini. Francesco De Santis continuerà a guidare gli sforzi nel campo della Ricerca e Sviluppo, un pilastro fondamentale per l’innovazione e la competitività delle imprese italiane. Maurizio Marchesini, dopo aver guidato le Filiere e le Medie Imprese, assume la responsabilità su Lavoro e Relazioni industriali. Stefan Pan assumerà la vicepresidenza per l’Unione europea e il rapporto con le Confindustrie europee, rafforzando il legame con le istituzioni e le realtà produttive del continente. Lucia Aleotti si occuperà del centro studi, un ruolo cruciale nella definizione delle strategie di politica economica, orientando le decisioni verso obiettivi di lungo termine.

Ma nella squadra entrano anche Angelo Camilli, a cui è stata affidata la delega su credito, finanza e fisco, settori che richiedono una gestione oculata e strategica per garantire la stabilità finanziaria delle imprese. Barbara Cimmino avrà l’onere di seguire l’export e l’attrazione degli investimenti, promuovendo l’apertura dei mercati esteri e l’attrattività del sistema Italia per gli investitori internazionali. Vincenzo Marinese sarà responsabile dell’organizzazione e dei rapporti con i territori e le categorie, svolgendo un ruolo chiave nella coesione e nella rappresentanza delle varie realtà imprenditoriali sul territorio nazionale. Natale Mazzuca guiderà le politiche strategiche e lo sviluppo del Mezzogiorno, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione delle risorse del Sud Italia. Marco Nocivelli si concentrerà sulle politiche industriali e sul brand Made in Italy, promuovendo l’eccellenza e la competitività dei prodotti italiani sui mercati globali. Lara Ponti, focalizzata sulla transizione ambientale e gli obiettivi ESG, si impegnerà a promuovere una crescita sostenibile e responsabile, rispondendo alle sfide ambientali del nostro tempo.

Infine, il presidente Emanuele Orsini manterrà la responsabilità su temi strategici come la transizione digitale, la cultura d’impresa e la certezza del diritto, pilastri fondamentali per l’innovazione e la stabilità del sistema economico.