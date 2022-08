Morta a 73 anni Olivia Newton-John, la star di Grease

È stata la star di Grease. Era lei la bionda affascinante Sally, che ballava con John Travolta al ritmo della canzone You’re The One That I Want. Si è spenta all’età di 73 anni Olivia Newton-John. Attrice, cantante famosissima, simbolo di un’intera generazione, ma soprattutto da trent’anni simbolo della lotta contro il cancro al seno.

Era malata, infatti, Olivia e condivideva spesso il suo percorso di cura. Un’esortazione verso tutte le donne che come lei lottavano contro la terribile malattia. A dare la dolorosa notizia i familiari, che hanno confermato che è morta in mattinata nel suo range in California. “La vita è un dono. Ho avuto una vita straordinaria e ho intenzione di continuare a godermela. E voglio anche aiutare altre persone nelle loro battaglie contro il cancro”, le parole dell’attrice. Il cancro le era stato diagnosticato per la prima volta nel 1992 ed era tornato nel 2017 in una forma più aggressiva. La famiglia ha chiesto la privacy ed invece dei fiori per il funerale una donazione per la fondazione intitolata a Olivia.