La disavventura del premier Orban

Disavventura in mare durante le vacanze in Croazia per il primo ministro dell’Ungheria Victor Orban. La sua imbarcazione, infatti, ha avuto un guasto non lontano dall’isola di Vis, in mare aperto. Lui, la moglie ed una guardia del corpo sono stati portati in salvo da un giornalista.

A raccontare l’accaduto, il quotidiano croato Slobodna Dalmacija che ha svelato anche un altro particolare. L’improvvisato soccorritore del premier ungherese, infatti, alla fine gli ha consigliato un ottimo ristorante dove consolarsi per l’accaduto. Orban sta trascorrendo le consuete vacanze estive in Croazia sull’isola di Brač. Le foto pubblicate da Hungary Today mostrano il politico che fa paura all’Europa in calzoncini e camicia hawaiana in posa con il personale del ristorante Konoba Gajate.