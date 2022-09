Sesso, droga e film porno, in Senato se ne vedono di tutti i colori

Cosa succede a Palazzo Madama

Roba da far saltare i nervi al cittadino comune che intanto, bollette alla mano, tenta di arrivare a fine mese. Al momento il gossip ruota attorno al senatore di Azione Matteo Richetti dopo che una donna, Ambra, ha raccontato di aver subito molestie da “un uomo molto potente”. Nella storia c’è di tutto: sesso, volgarità, pressioni sulle forze dell’ordine e l’arroganza del potere chiuso nel Palazzo.

La vicenda Richetti

Il tutto sarebbe accaduto nel 2019 con un colloquio di lavoro in Senato e con battutine fuori luogo del tipo come “non passarmi così vicino, sono pur sempre un maschietto”. Si prosegue poi via chat fino al secondo colloquio in cui si consuma la molestia con la donna con il senatore che chiude la porta a chiave e le mette le mani sotto la gonna. Ma Ambra si rifiuta di fare sesso, minacciando denunce. “Sì, certo, denunci un senatore con l’immunità. Stai perdendo l’uomo e l’occasione della tua vita” avrebbe detto Richetti aggiungendo: “Ma smettila di fare la perfettina, se non volevi che ci provavo non ti mettevi la gonna, che era un chiaro segnale, ti mettevi i pantaloni e facevi la frigida. Con questi movimenti femministi del cazzo vi siete tutte montate la testa”.

Intanto, a sua volta, il senatore Richetti denuncia una donna per stalking impersonando il ruolo della vittima. La stalker potrebbe essere l’attrice 42enne Lodovica Rogati che ha anche un sito contro le violenze sulle donne “Non ci sto”. Ma, al momento, non è chiaro se Ambra sia lei. Anzi per la verità la Rogati nega di essere lei la protagonista di questa triste storia. Intanto però promette di dare battaglia: “Fosse l’ultima cosa che faccio, la carriera di Richetto e Calenda su concluderà, glielo dico io”, racconta al quotidiano Domani. Dichiara inoltre di essere a conoscenza di segreti che potrebbero far saltare le elezioni. “Se parlo crolla tutto: non importa chi vince o perde le elezioni, si torna a votare a Natale”.

L’arresto per droga

Non è la prima volta che Palazzo Madama diventa palcoscenico di vicende molto imbarazzanti. Nel 2022, ad esempio, venne arrestato il direttore delle poste del Senato con l’accusa di traffico di cocaina e peculato. La cronaca dell’epoca riferì che l’uomo era il braccio destro di un boss albanese che gestiva un traffico di droga nell’hinterland di Roma, a Sud della capitale. “Secondo quanto si è appreso, il 53enne Orlando Ranaldi, di Olevano Romano, avrebbe operato in complicità con un autista Cotral, Alessandro Mele, 36enne, che i carabinieri accusano di un ruolo diretto nello smercio della droga quando arrivava nella Capitale portata dal ramo albanese della banda – scriveva La Repubblica – . A quanto sostenuto dagli investigatori, il sodalizio era ormai “consolidato”, ma non c’è stato bisogno di perquisire l’ufficio di Ranaldi al Senato; dall’inchiesta non è emersa infatti alcuna attività di spaccio nei locali di Palazzo Madama”.

Il caso Colombo

Un’affare che resta decisamente inquietante. Tanto più che l’anno successivo il senatore a vita Emilio Colombo finisce nei verbali di un’inchiesta su un giro di sesso e droga nella Capitale. Alla fine di quella che venne battezzata Operazione Cleopatra, Colombo risulta solo (si fa per dire) “consumatore” e se la cava per il rotto della cuffia dichiarando di fare uso di droga per fini terapeutici. “Era per me la cocaina di Giuseppe Martello (un imprenditore che era stato arrestato con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina e allo sfruttamento della prostituzione, ndr) – spiega all’epoca dei fatti – Sono un assuntore da non molto, non più di un anno, un anno e mezzo”, dichiarò Colombo ai pm che indagavano sulla storia di <sesso e droga nella Roma bene” .

Ci mancava il film porno

Ma il merito non è stato di Ilona Staller , in arte Cicciolina che, finita in parlamento, ribattezzò “onorevoli porcelloni” i parlamentari perché le chiedevano continuamente se indossasse o meno la biancheria intima. A gennaio di quest’anno, nel bel mezzo di un convegno del Movimento 5Stelle “Per una pubblica amministrazione trasparente, dati aperti per il decisore politico”, con altri partecipanti annunciati via Zoom tra i quali il vicepresidente del Movimento Mario Turco e il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, è partito improvvisamente un cartone porno in regia. La versione ufficiale è che la colpa è stata di un utente, più probabilmente un hacker, che si è intrufolato nella diretta Zoom, dal soprannome Alex Spence. Fatto sta che la condivisione, durata una trentina di secondi, ha creato un certo imbarazzo. Ne è seguita la solita denuncia. Insomma, Catone il Censore si sta rivoltando nella tomba. Quello che ha vissuto nella Roma Repubblicana era solo l’antipasto,