Nasce il premio che valorizza la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano

Le aziende, italiane ed internazionali con le migliori best practices, hanno ora un nuovo appuntamento per mettersi in gioco e far parlare di sé, di quello che fanno di particolarmente valido ed interessante. Ma anche di farsi conoscere massivamente, grazie al forte impatto mediatico di una kermesse, che vuole essere il primo appuntamento di una lunga serie, destinata a lasciare un segno nel panorama nazionale (ma anche internazionale) dell’imprenditoria sana, tenace, longeva, sostenibile.

Si sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’Evolution Horizon Award (www.evolutionhorizonaward.it), il nuovo premio organizzato dal Gruppo Editoriale MoreNews e dalla Fundus Della Torre di Massimo Della Torre, e coordinato dalla giornalista e pr manager, Chiara Osnago Gadda, che si svolgerà il prossimo 4 novembre presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Un premio celebrativo ma anche e soprattutto, educativo, un momento di incontro e di scambio, un riconoscimento alle aziende, persone ed organizzazioni che credono nell’innovazione e nella sostenibilità, come nel processo imprescindibile per la longevità del proprio business. Un evento imperdibile, che vuole testimoniare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione, fattori distintivi che sono alla base della competitività e del successo di tante realtà italiane che con le loro innovazioni stanno dando un decisivo impulso all’economia. Favorendo così non solo la loro brand reputation, ma facendo anche emergere e rafforzare le relative capacità concorrenziali.

“Vogliamo accendere il più possibile i riflettori sul livello di innovazione e sostenibilità raggiunto dalle aziende,” afferma Enrico Anghilante, patron di MoreNews – il più grande gruppo di editoria web del nord ovest, con più di 20 testate e oltre mezzo milioni di lettori al giorno tra Piemonte, Liguria, Val d’Aosta e Lombardia – non limitato soltanto a prodotto e processo, ma capace, soprattutto, di valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda. L’obiettivo è infatti quello di generare una spirale positiva basata su cultura, consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione, e in generale, su tutte le categorie aziendali, senza alcuna discriminazione: dall’ambiente alla tecnologia, dal benessere al food, dalle costruzioni alla salute, dalla moda al turismo, fino al campo dell’intelligenza artificiale, della robotica e della blockchain”.

Dunque, una nuova iniziativa di cui sicuramente si sentirà molto parlare nei prossimi mesi e, senza ombra di dubbio anche nei prossimi anni. Sede dell’iniziativa, non a caso, Milano, capitale del business, dell’economia e delle nuove tendenze. Per la valutazione delle iscrizioni, gli organizzatori si avvalgono della collaborazione di esperti nel campo della Ricerca e Innovazione. “Il premio – aggiunge Massimo Della Torre, titolare del marchio “Fundus Della Torre” – imprenditore nel settore agroalimentare – vuole individuare, selezionare e premiare le persone e le aziende che operano nell’espletamento quotidiano delle loro attività, mettendo in primo piano in maniera concreta e non ideologica, i temi dell’innovazione e dell’evoluzione, con quelli del progresso socioeconomico e comunque sempre con un occhio di riguardo per l’eco – sistema nel quale operano, riponendo la massima attenzione sugli impatti ambientali dei propri processi e dei propri prodotti.”

“Una Giuria Scientifica” sottolinea Chiara Osnago Gadda, event manager dell’evento “avrà il compito di selezionare e premiare tra tutte le aziende iscritte, le 18 finaliste, decretando tra queste il podio delle prime 3, ed è composta da un panel di “tecnici super partes”, imprenditori, manager, accademici, giornalisti, professionisti, che nel corso della propria carriera professionale, hanno avuto modo di conoscere, approcciare, ispirarsi ed applicare l’Innovazione ed esprimeranno il proprio giudizio puntando i riflettori su leve ben precise, quali ad esempio, la condivisione degli obiettivi e delle strategie aziendali, l’attenzione alle risorse umane e alla valorizzazione dei talenti, la tecnologia, la capacità di vision, il bilancio di sostenibilità. Dunque per le aziende che parteciperanno a questo premio, significherà essere identificate come protagoniste di quello spirito di modernizzazione, che mette al centro della propria agenda l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile, attraverso un approccio aperto, collaborativo ed in grado di valorizzare le eccellenze del nostro Paese. Diventando, quindi, ambassador della promozione di un modello di business sostenibile, capace di genere valore economico, sociale e ambientale attraverso azioni quotidiane”. Iscrizioni ed informazioni su https://www.evolutionhorizonaward.com/