Black Friday e Natale, i negozi cercando di salvare l’anno

Le previsioni degli acquisti per Black Friday e Natale

È partito il conto alla rovescia dei saldi del Black Friday e di Natale. Dopo che il Covid ha colpito duramente i negozianti negli ultimi due anni, e con l’inflazione dilagante e la crisi del costo della vita che creano sfide economiche ancora più significanti, l’attività di fine anno sarà più importante che mai. Tanto che per l’87% dei rivenditori indipendenti in tutta Europa le vendite di fine anno rappresentano, infatti, l’evento commerciale più importante dell’anno, seguito dall’estate (40%) e dalla festa della mamma (32%). E se da un lato l’attuale contesto economico spaventa i rivenditori (l’80% crede che ci saranno riduzioni nel potere d’acquisto), crescono le aspettative verso i nuovi trend di consumo, con i rivenditori di tutta Europa concordi nel puntare su prodotti locali (49%) e sostenibili (47%).

Inflazione e consumi

L’80% dei rivenditori in tutta Europa si trova ad affrontare una riduzione del potere d’acquisto dei consumatori, un aumento dei prezzi dell’energia (46%) e la concorrenza della gdo e dei siti di e-commerce (43%). L’indagine della piattaforma B2B di Ankorstore mostra che, indipendentemente dal fatto che il rivenditore risieda nel Regno Unito, Germania, Francia, Spagna o Italia, la maggior parte di loro pensa di adottare le stesse strategie per combattere queste sfide. Il 63%, infatti, ridurrà il consumo di energia, ad esempio per riscaldare e illuminare i negozi di notte, più della metà (54%) rafforzerà la comunicazione tramite social media e volantini e il 47% sceglierà di limitare le scorte e fare rifornimento all’ultimo minuto.

Trend per i regali di Natale

In vista delle festività natalizie, i consumatori entrano nei negozi fisici per toccare con mano i prodotti che intendono acquistare. La tendenza osservata dalla piattaforma è che i rivenditori in tutta Europa stanno facendo scorte prima delle festività natalizie per i prodotti regionali (49%) ed ecologici (47%). Questi risultati confermano che i consumatori sono alla ricerca di prodotti unici, così come i marchi locali e i prodotti sostenibili, che non possono essere trovati nei grandi magazzini.