Ponte del Primo maggio, 10 milioni sono in vacanza: ecco quanto si spenderà

Quanti in vacanza per il Primo maggio

Saranno 10 milioni i turisti in movimento per l’Italia nei quattro giorni del ponte del 1° maggio, da oggi alla festa dei lavoratori di lunedì. In questo periodo pernotteranno in strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, complessivamente quattro milioni e mezzo di vacanzieri, il resto riaprirà le seconde case o si recherà presso amici e parenti. Un turista su cinque, vale a dire poco più di due milioni, sarà straniero. Il movimento economico determinato da questi flussi porterà a un giro d’affari totale di tutto rispetto, del valore di oltre 4,5 miliardi.

A prevederlo una indagine condotta da CNA Turismo e Commercio tra gli associati di tutto il nostro Paese. Da tale lavoro risulta che i due ponti di primavera (che hanno gravitato intorno al 25 aprile e al 1° maggio) complessivamente sono destinati a coinvolgere 18 milioni di turisti per 10 milioni di pernottamenti in strutture ricettive e un giro d’affari superiore ai 10 miliardi di euro.

A trainare le entrate turistiche del ponte del 1° maggio principalmente il ritorno dei vacanzieri stranieri, connotati da livelli di consumo ben più elevati della media: in genere assicurano tre pernottamenti pro capite in strutture ricettive. Il dollaro forte sta spingendo in Europa, e in Italia in particolare, turisti provenienti dagli Stati Uniti d’America. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Olanda e Irlanda i Paesi dai quali sta arrivando il maggior numero di europei.

Da magnete faranno gli eventi artistici (mostre, spettacoli, concerti) come il Concertone di Roma o il Comicon, il salone internazionale del fumetto di Napoli. L’iniziativa dei musei e dei parchi archeologici statali gratis nella ricorrenza del 25 aprile, voluta per la prima volta nella storia dall’attuale ministro Gennaro Sangiuliano, pare destinata a riverberare il suo successo anche sui giorni di questo ponte, permettendo il tutto esaurito nelle istituzioni culturali e generalmente in città e borghi d’arte, tanto più se si confermeranno i capricci metereologici pronosticati tra domenica e lunedì. Le attività all’aria aperta, la ricerca dei tesori enogastronomici di cui è piena l’Italia, il desiderio di “sporcarsi le mani” in attività esperienziali, artigianali o agricole, costituiranno altre calamite per i turisti italiani e stranieri.

Secondo l’Osservatorio sul Turismo di Confcommercio, realizzato da SWG, saranno almeno 8 milioni gli italiani che approfitteranno della festa del primo maggio per un weekend lungo, se non addirittura per una vacanza di qualche giorno. Almeno, poiché è una cifra che potrebbe crescere grazie all’apporto di 3,1 milioni di indecisi, al momento frenati soprattutto dalle previsioni meteo incerte. Se il 75% ha programmato solo una breve pausa, con uno o due pernottamenti al massimo, c’è infatti anche un 4% che si concederà una settimana piena, con non meno di cinque notti passate fuori casa.

Lo studia ha sottolineato inoltre che il raggio degli spostamenti sarà piuttosto limitato, come succede abitualmente in occasione di questa festività: un vacanziere su due resterà nelle immediate vicinanze del luogo di residenza, o comunque all’interno della propria regione. La restante metà si muoverà invece fuori regione, ma sempre in Italia, o addirittura all’estero, ma solo nel 9% dei casi.

Il budget medio sarà di 350 euro a persona tutto compreso, per raggiungere di preferenza una località di mare (il 30%). Tra le mete domestiche vincono Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Campania e Puglia, mentre Francia, Spagna e Portogallo salgono sul podio delle destinazioni preferite di chi va oltralpe. (Teleborsa)