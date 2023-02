Lufthansa, cancellati o in ritardo i voli del gruppo: cos'è successo

Lufthansa, cancellati o in ritardo i voli

In attesa di capire come andrà a finire la trattativa per entrare, inizialmente con una quota di minoranza, in Ita Airways, Lufthansa è alle prese con un problema ben più grave e urgente. Nella mattinata di oggi ha infatti dovuto tenere a terra tutti i suoi aerei a causa di problemi informatici alla rete aziendale che hanno di fatto paralizzato la compagnia tedesca.

L’incidente

Lufthansa ha già chiarito, però, che non si tratta di un attacco informatico come accaduto alla compagnia scandinava Sas questa settimana. Dopo una breve indagine la compagnia è risalita alla causa primaria e si tratta di un mero incidente. Alcuni operai al lavoro su un intervento della rete ferroviaria vicino a Francoforte hanno accidentalmente tranciato i cavi della fibra ottica di Deutsche Telekom utilizzati dall’azienda. In questo modo è stata impedita la connessione del sistema di gestione dei voli di Lufthansa.

Il gruppo Lufthansa – che comprende le compagnie di bandiera Austrian Airlines, Brussels Airlines e Swiss, il vettore low cost Eurowings e altre compagnie aeree minori per un totale di 700 aeromobili gestiti – si è trovato quindi costretto a cancellare, per il momento, oltre 150 voli previsti per oggi. Le riparazioni sono in corso ma per ripristinare la normalità ci vorranno ancora diverse ore. E, inevitabilmente, verranno coinvolte ancora decine di voli della compagnia con cancellazioni o ritardi.

