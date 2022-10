Gas, Pnrr, riforme, green: ecco l’«agenda» per rilanciare l’Italia

Le proposte per il nuovo governo

L’industriale dell’alluminio Paolo Agnelli invita a riflettere sulla “transizione green”. Il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra chiede un “fondo per le famiglie”. Il professore di Storia economica Giulio Sapelli propone di rimettere “in moto tutte le politiche legate all’Industria 4.0”. In vista della nascita del nuovo governo abbiamo realizzato una serie di interviste ad economisti, rappresentanti della politica, del mondo finanziario, del turismo, del commercio e del sindacato.

La nostra domanda era di indicare cosa avrebbe dovuto fare il nuovo esecutivo di centrodestra per risollevare le sorti del Paese, tenendo conto del delicato contesto geopolitico e dello stato dei conti pubblici. Costo dell’energia, carovita e Pnrr sono stati da tutti indicati come priorità. Ma ogni intervistato ha poi avanzato una serie di proposte ed idee per il proprio settore specifico.

Come l’economista Nicola Rossi che rilancia le “politiche per il Sud”. O il responsabile di Kairos Massimo Trabattoni, che raccomanda una “flat tax con prudenza” e senza strappi con l’Europa. L’ex ministro Mario Baldassari propone, infine, di “utilizzare i 60 miliardi che oggi sprechiamo”.