Putin nomina un nuovo capo nelle operazioni in Ucraina

Le cose in Ucraina vanno male, allora Vladimir Putin cambia strategie. Mentre i suoi soldati sono in fuga il presidente russo ha infatti nominato un nuovo capo per l’esercito che combatte in Ucraina. Si chiama Serghei Surovikin e fu protagonista nella guerra in Siria.

La lista dei generali rimossi da Putin

Il cambio al vertice è stato annunciato da ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. E non è la prima volta, dall’inizio del conflitto, che militari importanti vengono rimossi dal loro incarico. Tra i “licenziati” di Putin, ci sono infatti il comandante delle forze aviotrasportate (VDV), generale-colonnello Andrei Serdyukov, e il comandante del gruppo dell’esercito meridionale (SGF), generale Alexander Dvornikov.

Il curriculum di Serghei Surovikin

Surovikin è nato l’11 ottobre 1966 a Novosibirsk. Nel 1987 si è laureato alla Scuola di Comando delle Armi di Omsk “M.V. Frunze”, e poi ha proseguito e completato gli studi all’Accademia Militare “M.V. Frunze” di Mosca nel 1995 e successivamente all’Accademia militare dello stato maggiore delle forze armate di Mosca nel 2002. Dal giugno 2004 ha comandato la 42a Divisione delle Guardie di stanza in Cecenia. Uno dei suoi incarichi di maggior successo fu la missione in Siria nel 2017. Quando era al comando del raggruppamento interforze di stanza nel Paese. Qui è riuscito a fare un gran passo avanti nella lotta contro le diverse milizie jihadiste, contribuendo alla liberazione di gran parte del territorio della Siria, compresa le città di Deir ez-Zor, Mayadin e Abu Kamal, ultima roccaforte dello Stato Islamico.