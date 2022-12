Qatargate, Donatella Rostagno: mai stata collaboratrice di Antonio Panzeri

Donatella Rostagno non è nel board della Fight Impunity

In relazione un articolo apparso su Verità&Affari sul caso Qatargate, Donatella Rostagno, assistente dell’europarlamentare belga di origini italiane Maria Arena, precisa di non essere membro di “board” della Fight Impunity, la ong fondata da Antonio Panzeri, di conoscere e avere rapporti professionali con Maria Arena dal 2014, anno in cui ricopriva la carica di direttrice dell’ONG EurAc e di essere assistente accreditato di Maria Arena dal mese di febbraio 2022 e di aver avuto quindi contati con la ONG Figth impunity in questa veste. Non solo. Perché la Rostagno precisa anche di non essere “collaboratrice” di Panzeri e di aver effettuato solo nell’anno 2021, una consulenza per l’ONG di cui il signor Pierantonio Panzeri è presidente.

Due documenti di analisi

Nella lettera inviata a Verità&Affari l’assistente dell’europarlamentare Maria Arena evidenzia anche di essere stata consultata da Panzeri solo sulla base delle sue conoscenze ed esperienza in ambito di conflitti, ruolo dei gruppi armati e gruppi ribelli in situazione di conflitto, soprattutto in Africa centrale. La consulenza chiedeva di redigere due documenti di analisi. Il primo, pubblicato nel mese di maggio del 2021., dal titolo “La lutte contre l’impunité en RDC, un défi à saisir pour l’Union Européenne” (La lotta contra l’impunità in Repubblica Democratica del Congo, una sfida per l’Unione europea), il secondo, pubblicato, invece, nel mese di novembre del 2021 dal titolo “Impunity in Yemen – The role for the European Union between the quest for accountability and providing weapons” (lmpunità in Yemen – il ruolo dell’Unione europea tra ricerca di responsabilità e fornitura di armi). “Nel 2021 – precisa ancora – ho moderato una unica conferenza e l’ho fatto in quanta autrice del rapporta per loro redatto”.