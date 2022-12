Qatargate: più di un milione e mezzo di euro in contanti nelle case degli indagati. E spunta un pentito

Panzeri, Kaili e Giorgi insieme ad un quarto uomo implicato nel caso, compariranno in tribunale domani. La camera di consiglio deciderà quindi se tenerli o meno in detenzione. Emerge intanto che c’è un pentito che guida gli inquirenti le cui dichiarazioni permettono di allargare l’inchiesta ad altri esponenti di area Socialista. L’uomo, una volta fermato ha iniziato a collaborare ed ha spiegato soprattutto le attività della “ Fight Impunity ” fornendo una mappa delle persone collegate alla Ong fondata dall’eurodeputato Pd Antonio Panzeri. Proprio sulla base delle indicazioni del pentito la polizia belga ha fatto partire nuove perquisizioni . Inviando un gruppo di investigatori anche a Strasburgo . Dove sono stati apposti i sigilli ai computer del collaboratore di Antonio Cozzolino e di quello di Alessandra Moretti .. Sia Cozzolino che Moretti si sono in ogni caso dichiarati totalmente estranei al “qatargate” e non a conoscenza delle attività dei propri collaboratori. Nel mirino è finita anche una funzionaria del parlamento: Mychelle Rieu , responsabile di unità della sottocommissione Diritti Umani.

Martedì, l’avvocato di Kaili, che è stata dichiarata decaduta dal proprio incarico, ha affermato l’innocenza della propria assistita. Tuttavia, l’avvocato stesso ha ammesso di non sapere se il denaro fosse stato effettivamente trovato in casa della sua cliente e nelle mani del padre, che era venuto a trovarla in Belgio.

In totale, più di un milione e mezzo di euro in contanti sono stati trovati nelle case dell’ex europarlamentare italiano Pier Antonio Panzeri e dell’europarlamentare greca Eva Kaili. Lo rivelano il quotidiano belga “Le Soir” e “Knack” che pubblicano anche l’incredibile foto del sequestro (qui a fianco) con mazzette di soldi stile Tangentopoli. In dettaglio, durante una perquisizione nell’abitazione di Pier Antonio Panzeri a Bruxelles, gli investigatori della polizia giudiziaria federale hanno scoperto circa 600.000 euro. Aggiungendo il denaro trovato in possesso del padre di Eva Kaili e nella casa di Bruxelles di Eva Kaili e del suo compagno Francesco Giorgi, la vasta indagine anticorruzione sul Parlamento europeo ha portato alla luce oltre un milione e mezzo di euro.

Il ramo italiano dell’inchiesta

In Italia, restano in stato di fermo la moglie e la figlia di Panzeri, Maria Colleoni e Silvia Panzeri. E’ stato convalidato infatti il fermo per favoreggiamento delle due donne, a cui sono stati comunque concessi gli arresti domiciliari. Moglie e figlia hanno respinto l’accusa di essere “pienamente consapevoli” delle attività del marito e padre. Ma a far testo è la vacanza di famiglia da 100mila euro.

Metsola: “Parlamento europeo collabora attivamente con la giustizia”

La presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola ha ribadito che sia lei stessa che tutto il Parlamento europeo “stanno collaborando attivamente e pienamente con le autorità di giudiziarie per favorire il corso della giustizia”. Metsola era rientrata di Malta a Bruxelles per essere presente alla perquisizione dell’abitazione dell’eurodeputato Marc Tarabella. Sempre Le Soir e Knack raccontano che il materiale informatico del politico belga è stato sequestrato dagli investigatori. “Avvieremo un’indagine interna”, ha sottolineato Metsola promettendo “una scossa” per l’Eurocamera. “Avvieremo un processo di riforma – ha aggiunto – per verificare chi ha accesso alle nostre sedi, come vengono finanziate le Ong, quali legami hanno con Paesi terzi, chiederemo maggiore trasparenza”. “Il Parlamento Europeo è vittima dei comportamenti di queste persone”, ha invece osservato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a lungo ai vertici dell’Eurocamera. Il prima e il dopo potrebbe essere anche nei rapporti tra partiti. “La corruzione non è di destra o di sinistra non utilizzate questa minaccia in questo modo gretto”, ha avvertito infine Metsola scatenando il brusio dell’Aula. Comunque la si guardi Qatargate è un duro colpo per i Socialisti e fa tremare il già debole asse con il Ppe alla base della maggioranza Ursula.