Quante sono le banconote false in Ue? A rischio i tagli da 20 e 50

All’incirca 467.000 banconote in euro false sono state ritirate dalla circolazione nel 2023. Lo rende noto la Banca centrale europea (BCE), spiegando che le probabilità di ricevere un esemplare falso sono molto scarse, poiché il numero di falsi resta contenuto rispetto al totale dei biglietti autentici in circolazione. Nel 2023 sono stati individuati solo 16 falsi per ogni milione di banconote autentiche in circolazione, in proporzione uno dei livelli più bassi mai registrati dopo l’introduzione delle banconote in euro.

Pur trattandosi di una quota molto modesta, il numero effettivo di falsi è aumentato rispetto al livello del 2022, eccezionalmente basso a seguito della pandemia di coronavirus (COVID-19). In ogni caso, il numero di falsi è rimasto inferiore rispetto agli anni antecedenti la pandemia.

Negli ultimi dieci anni sono stati individuati in media quasi 27 falsi per ogni milione di banconote autentiche in circolazione, con il numero che ha raggiunto un minimo di 12 nel 2021, risultando in costante calo dal 2015 alla fase pandemica.

I tagli da 20 euro e 50 euro hanno continuato a far registrare il numero più elevato di falsificazioni fra le banconote e rappresentano nell’insieme oltre il 70% dei falsi. In particolare, le banconote da 5 euro rappresentano l’18% dei falsi nel 2023, quelle da 10 euro l’8,4%, quelle da 20 euro il 34%, quelle da 50 euro il 38,%, quelle da 100 euro l’11,7%, quelle da 200 euro il 4,5% e quelle da 500 euro l’1,2%.

Il 97,2% delle banconote falsificate è stato rinvenuto in paesi dell’area euro, mentre l’1,9% proviene da Stati membri dell’UE non appartenenti all’area e lo 0,9% da altre regioni del mondo.

“Le contraffazioni sono in gran parte facili da individuare in quanto non presentano le caratteristiche di sicurezza, o ne presentano solo imitazioni molto scadenti”, scrive la BCE, aggiungendo che i cittadini “non devono temere la falsificazione, ma devono restare vigili“.

L'autenticità dei biglietti può essere verificata con il semplice metodo basato sulle tre parole chiave "toccare, guardare, muovere", descritto nella pagina dedicata alle caratteristiche di sicurezza e nei siti Internet delle banche centrali nazionali dei paesi dell'area dell'euro.